Pasak inspekcijos atstovės Megijos Ekkertės, 2018 metais natūralia mirtimi darbo vietoje mirė jau 26 žmonės, tuo tarpu per visus 2017 metus tokių žmonių buvo tik dešimt. Ji spėjo, kad natūralių mirčių darbo vietoje gali daugėti dėl gyventojų sveikatos problemų, kurių atsiranda dėl per didelio krūvio arba dėl to, kad žmonės savimi nesirūpina. Išsamiau šiuos statistinius duomenis inspekcija pakomentuos išnagrinėjusi visus atvejus. Pasak M. Ekkertės, kalbant apie nelaimingus atsitikimus darbe, padėtis iš esmės nepasikeitė – dažniausiai žmonės žūsta kritę iš aukščio arba patyrę traumų medienos perdirbimo cechuose. Nuo 2018 metų sausio 1 dienos iki liepos 5-osios Latvijoje per nelaimingus atsitikimus darbe žuvo 16 žmonių, o dar 26 mirė dėl natūralių priežasčių. Dar 78 žmonės minėtu laikotarpiu darbe patyrė sunkias traumas. 2017 metais per tokį pat laikotarpį darbe žuvo 11 žmonių, o 95 buvo sunkiai sužaloti.

