Ketinama paskelbti agentūrines kartotekas, kartoteką su neetatinių operatyvinių bendradarbių duomenimis ir KGB darbuotojų telefono knygas su informacija apie etatinius darbuotojus. Planuojama Totalitarizmo padarinių dokumentavimo centrui pavesti iki gruodžio 3 dienos perduoti dokumentus Latvijos nacionaliniam archyvui, kuris gruodžio 31-ąją paskelbtų juos savo interneto svetainėje. Nuo 2019 metų gegužės 1 dienos planuojama skelbti ir kitus KGB dokumentus. Seimas galutiniu svarstymu šį įstatymo projektą gali išnagrinėti spalio 4 dieną.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.