Latvijoje antrą parą iš eilės fiksuojamas sergamumo COVID-19 rekordas

Be to, per pastarąsias 24 valandas mirė dar du koronavirusu užsikrėtę asmenys, priklausę 80–85 ir 85–95 metų amžiaus grupėms.

Bendras koronaviruso epidemijos aukų skaičius Latvijoje padidėjo iki 107.

Per pastarąją para šalyje buvo atlikti 6 833 COVID-19 testai. Iš paimtų mėginių 7,8 proc. buvo teigiami. Europos Sąjungos sveikatos apsaugos tarnybų gairėse nurodoma, kad šiam rodikliui viršijant 4 proc. galima daryti išvadą, kad liga plinta sparčiai ir nevaldomai.

Iki šiol Latvijoje koronavirusinė infekcija nustatyta 9 381 žmogui, iš jų 1 515 jau pasveiko.

Per pastarąją parą šalyje buvo hospitalizuota 30 COVID-19 pacientų. Šiuo metu Latvijos ligoninėse gydomi 312 koronavirusu užsikrėtusių žmonių, iš jų 17-os būklė yra sunki.