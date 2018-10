GRU yra viena aktyviausių užsienio specialiųjų tarnybų ir vis intensyviau veikia prieš Vakarų šalis, įskaitant Latviją, nurodė SAB – Latvijos nacionalinio saugumo tarnyba. Ta pati rusų karinės žvalgybos programišių grupė, kuri vykdė atakas prieš Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją (OPCW), Pasaulinę antidopingo agentūrą (WADA) ir Malaizijos struktūras, tiriančias reiso MH17 lėktuvo numušimą virš Rytų Ukrainos, pastaraisiais metais kelis kartus vykdė atakas ir Latvijos kibernetinėje erdvėje, nurodo SAB. Kai kurios šių atakų buvo nukreiptos prieš privačias kompanijas, įskaitant žiniasklaidos priemones. Šių atakų esmė buvo patekti į informacinę sistemą, nepastebimai joje veikti ir gauti duomenų, pavyzdžiui, reguliariai matyti susirašinėjimą elektroniniu paštu ir darbo stotyse apdorotus dokumentus. Kaip paaiškino SAB, norėdama užkrėsti sistemą šnipinėjimo programa GRU plačiai naudoja netikrus elektroninius pranešimus, parengtus taip, kad gavėjas susidomėtų ir atidarytų laišką, užkrėsiantį jo kompiuterį virusu. 2016 metų pabaigoje buvo įvykdyta didelio masto ataka prieš kelis adresatus Latvijos valstybinėse struktūrose. Tuomet virusas buvo užmaskuotas kaip kalėdinis sveikinimas. Vis dėlto politiškai motyvuotų kibernetinių atakų, kurios galėjo paveikti šeštadienį įvykusių visuotinių rinkimų rezultatus, SAB neužfiksavo.

