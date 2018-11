Minint šią sukaktį lapkričio 17–19 dienomis šalyje suplanuota daugiau kaip 900 renginių. Pagrindinės iškilmės lapkričio 18-ąją pradėjo nuo saulėtekio sutikimo ceremonijų daugelyje šalies istorinių vietovių, įskaitant Laisvės aikštę Rygoje. 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Latvijos nacionalinio teatro rūmuose prasidės iškilmingas Saeimos posėdis. Šiame pastate lygiai prieš 100 metų buvo paskelbta nepriklausoma Latvijos valstybė. Per posėdį kalbą pasakys parlamento pirmininkė Inara Murniecė. Nuo 10 iki 12 valandos prie Laisvės paminklų Rygoje, Cėsyje, Valkoje, Jelgavoje, Rezeknėje ir Liepojoje budės garbės sargyba. 14 valandą Lapkričio 11-osios krantinėje Rygoje prasidė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų paradas. Be to, nuo 11 iki 17 valandos prie Rygos keleivių uosto vyks Latvijos ir jos sąjungininkų karinės technikos bei ginkluotės paroda. Kariniame parade dalyvaus apie 1,7 tūkst. karių, krašto apsaugos savanorių, policininkų, pasieniečių ir ugniagesių. Jam vadovaus savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (Zemessardze) vadas brigados generolas Ainaras Ozolinis. Paradą priims Latvijos prezidentas Raimondas Vėjuonis, gynybos ministras Raimondas Bergmanis ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas generolas leitenantas Leonidas Kalninis. Tarp paradą stebėsiančių aukšto rango svečių bus Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, Suomijos prezidentas Sauli Niinisto, Islandijos prezidentas Gudni Johannessonas ir kiti Europos šalių bei JAV pareigūnai bei kariškiai. Be Latvijos ginkluotųjų pajėgų ir specialiųjų tarnybų narių, parade dalyvaus Latvijos NATO sąjungininkai iš Albanijos, Kanados, Kroatijos, Čekijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinių Valstijų. Prezidento kanceliarija nurodė, kad Estijos, Islandijos, Lietuvos ir Suomijos lyderiai dalyvaus iškilmingoje gėlių padėjimo prie Laisvės paminklo Rygoje ceremonijoje. . 18 val. 45 min. prie Laisvės paminklo prasidės šventinis koncertas „18.11“, per kurį skambės dainos ir muzika, taip pat bus rodomi vaizdo įrašai ir šviesos instaliacijos. Pasibaigus koncertui kalbą pasakys prezidentas R. Vėjuonis. Rygos arenoje nuo 18 val. vyks daugialypės terpės renginys „Abi pusės“; jame dalyvaus daugiau kaip 450 šokėjų. Nuo 21 val. 2 min. Lapkričio 11-osios krantinėje bus sugiedotas Latvijos himnas ir bus surengtas šviesų šou „Saulės amžius“, pasakojantis Latvijos istoriją nuo valstybės susikūrimo iki mūsų dienų. Sveikino mūsų šalies vadovai Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir premjeras Saulius Skvernelis pasveikino Latviją 100-ųjų valstybės Nepriklausomybės metinių proga. Išvykdama dalyvauti šventiniuose renginiuose Rygoje D. Grybauskaitė pabrėžė, kad Latvija – ypač brangi Lietuvai. „Abi šalis suvienijo ne tik lemtingi įvykiai prieš šimtmetį, bet ir vėlesnė – ginklų ir dainų – kova dėl laisvės ir piliečių teisių, taip pat svarbiausias tikslas – Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės atkūrimas ir įtvirtinimas“, – teigiama Prezidentūros spaudos tarnybos pranešime. Pasak D. Grybauskaitės, šiemet kartu minimas visų Baltijos valstybių nepriklausomybės šimtmetis yra ypatinga sukaktis tiek visoms trims šalims, tiek visai demokratinei ir laisvai Europai. „Tai lietuvių ir latvių bendra šventė, kuri patvirtina, ką patyrė, įveikė ir drauge nuveikė abi šalys, mūsų drąsios ir niekada nepasiduodančios tautos“, – teigiama D. Grybauskaitės sveikinime Anot prezidentės, Latvija išlieka ne tik Lietuvos istorinė sąjungininkė ir kaimynė, bet ir bendramintė šių dienų iššūkių akivaizdoje, su kuria toliau dirbama dėl savo piliečių saugumo, gerovės ir laisvės užtikrinimo. D. Grybauskaitė išreiškė viltį, kad artimas abiejų valstybių dialogas dvišaliais ir regioniniais, Europos Sąjungos ir NATO klausimais ir toliau išliks svarbiu varikliu, stiprinančiu ir Baltijos regioną, ir visą vieningą žemyną bei transatlantinę bendruomenę. Dalia Grybauskaitė © Robertas Dačkus Nepriklausomybės dienos proga D. Grybauskaitė visiems latviams palinkėjo gražios, šalį suburiančios šventės, visokeriopos sėkmės ir laimės, o Latvijai – ilgų laisvės, vienybės ir klestėjimo metų. V. Pranckietis sveikindamas Latvijos Saeimos pirmininkę Inarą Mūrniecę ir visus Latvijos žmones su nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiu pabrėžė, kad bendros krypties Lietuva ir Latvija niekada neprarado, efektyvūs ir konstruktyvūs santykiai tęsiasi ir šiandien. „Mūsų žmonės vadina vieni kitus broliais. Mus sieja ne tik etninio giminingumo jausmas – lietuviai ir latviai yra vieno kamieno tautos, turinčios bendras kultūrinių tradicijų šaknis ir daugybės amžių istorinę praeitį“, – sveikinime teigė V. Pranckietis. „Esu įsitikinęs, kad glaudus bendradarbiavimas dvišaliu lygmeniu ir parama plėtojant daugiašalius formatus mus stiprina, nes kalbame vienu, geriau girdimu balsu“, – pridūrė Seimo pirmininkas. Pasak S. Skvernelio, Latvija ir Lietuva visada buvo artimos sąjungininkės, apie tai byloja įvairiausiose srityse plėtojamas vaisingas bendradarbiavimas, intensyvėjantis politinis dialogas. „2018-ieji – išskirtinės svarbos metai mūsų šalims. Lietuviai puikiai supranta, su kokiu džiaugsmu Latvijos žmonės pasitinka šią dieną, kadangi mūsų istorija panaši. Šiandien mes esame laisvi ir patys renkamės kelią, kuriuo eisime į ateitį. Per šį laikotarpį Lietuva visada jautė Latvijos žmonių, Vyriausybės visokeriopą paramą ir pastangas siekiant mūsų tautų bendrystės stiprinimo“,- sakoma premjero sveikinime. S. Skvernelis pasidžiaugė vis glaudesniu tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu ir patvirtino Lietuvos įsipareigojimą toliau kartu stiprinti bendras pozicijas bei pastangas užtikrinant taikią ir saugią mūsų regiono ateitį.

