1918 m. lapkričio 18 d. Nacionaliniame teatre susirinkusi Latvijos liaudies taryba paskelbė Latvijos respublikos nepriklausomybę. Tam istoriniam posėdžiui pirmininkavo Gustavas Zemgalas, kuris paskelbė, kad nuo tos dienos suvereni valdžia priklauso Liaudies tarybai. Vėliau žodį tarė pirmasis Latvijos premjeras Karlis Ulmanis, laikinosios vyriausybės vardu paskelbęs apie demokratinės respublikos įkūrimą. Posėdis baigėsi nuskambėjus kompozitoriaus Karlio Baumanio sukurtam Latvijos himnui. Šeštadienį Rygoje ir kituose Latvijos miestuose planuojami šventiniai koncertai, parodos ir kitokie renginiai. Rygoje įvyks Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų ir NATO sąjungininkų paradas, o vakare prie Laisvės paminklo įvyks iškilmingas renginys, per kurį į Latvijos tautą kreipsis prezidentas Raimondas Vėjuonis. Šventę vainikuos masinis himno giedojimas ir fejerverkai.











