100 vietų latvių parlamentas nepritarė Pasauliniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), kuris buvo parengtas liepos mėnesį, po pusantrų metų trukusių derybų. Kadenciją baigiantis centro dešiniųjų premjeras Maris Kučinskis anksčiau šią savaitę pažadėjo „laikytis parlamento sprendimo, koks bebūtų rezultatas“. Pasak prieš tą paktą balsavusios parlamentarės Dagmaros Beitnerės-Le Gallos (Dagmaros Beitnerės-Le Galos) iš Naujosios konservatorių partijos (NKP), susitarimas yra „labai prastai parengtas kaip dokumentas, galintis sukelti didžiulių padarinių visame pasaulyje“. Kritikos šiam dokumentui negaili dešiniojo sparno politikai, kurių nuomone, paktas pažeidžia jų šalių nacionalinį suverenitetą. Po pusantrų metų derybų parengtame JT susitarime išdėstyti 23 tikslai dėl legalios migracijos ir geresnio migracijos srautų tvarkymo, migruojančių žmonių visame pasaulyje skaičiui padidėjus 250 milijonų. Tai sudaro 3 proc. visų pasaulio gyventojų. Susiję straipsniai: Kaip Lietuva apsispręs dėl Europą skaldančio pakto: ar tikrai viskas nuspręsta? Išnagrinėjo „detektyvą“, dėl kurio kunkuliuoja Europa: pasekmės gali būti rimtesnės nei 2015-ųjų krizė Praėjusį gruodį Jungtinės Valstijos nutraukė dalyvavimą šio pakto ruošime. JT sutartį atmetė dar kelios šalys, tarp jų Australija, Austrija, Bulgarija, Čekija, Izraelis, Lenkija, Slovakija ir Šveicarija. Oficialiai jis turėtų būti patvirtintas vėliau šį mėnesį Marakeše.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.