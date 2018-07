Vandens siena žemyn upe nusirito pirmadienį, griuvus kai kurioms statomos užtvankos dalims. Vandens srautai nešė namus. „Kol kas paimti 17 žmonių palaikai, bet dar negalime apskaičiuoti dingusiųjų skaičiaus“, – sakė Chana Miencharoenas. Vis dėlto manoma, kad dingo šimtai žmonių. Pasak Ch. Miencharoeno, stogus siekiantis vanduo užliejo kelis netoli užtvankos Sanamsajaus rajone Atapu provincijoje esančius kaimus. „Visi žuvusieji yra laosiečiai ... Nukentėjo daugiau kaip 6 tūkst. (žmonių) iš aštuonių netoli užtvankos esančių kaimų“, – pagalbos centre sakė Ch. Miencharoenas. Šis atokus rajonas pasiekiamas tik sraigtasparniu ir plokščiadugnėmis valtimis, nes staigus potvynis smarkiai apgadino ar išvis nunešė kelius. Neturtingame komunistiniame Laose, turinčiame tankų upių tinklą, statoma ar planuojama daug užtvankų. Išėjimo prie jūros neturinti šalis daugumą savo hidroelektrinėse pagamintos energijos eksportuoja į kaimynines šalis, įskaitant Tailandą. Užtvanką stato 2012 metais įkurta bendra elektros įmonė „Xe Pien-Xe Namnoy Power Company“ (PNPC). Viena projekto partnerė iš Pietų Korėjos trečiadienį sakė, jog 24 val. prieš užtvankos griuvimą pastebėjo, kad buvo nunešta viršutinė struktūros dalis. „SK Engineering & Construction“ nurodė, kad pagalbinės užtvankos pažeidimą pastebėjo sekmadienį maždaug 21 val. vietos laiku. „Nedelsdami pranešėme pareigūnams ir pradėjome evakuoti pasroviui gyvenančius žmones“, – sakoma kompanijos pareiškime.

