Laivas iš pradžių pametė 40 konteinerių, po to užsiliepsnojo

260 metrų ilgio laivas „ZIM Kingston“ pradžioje audringoje jūroje pametė 40 konteinerių, šeštadienio vakarą pranešė Kanados žiniasklaida. Netrukus po to užsiliepsnojo du konteineriai laive.

Kadangi konteineriuose yra neįvardytos pavojingos medžiagos, liepsnų negalima gesinti vandeniu. Anot žiniasklaidos, svarstoma visiškai evakuoti laivą.

Su Maltos vėliava plaukiojantis laivas išmetęs inkarą Juan-de-Fuca sąsiauryje, vandens kelyje, vedančiame į Vankuverį Kanadoje arba Siatlą JAV Vašingtono valstijoje.

#UPDATE: Imagery captured of located containers from U.S. Coast Guard Air Station Port Angeles helicopter. pic.twitter.com/jOr1bbdnW3