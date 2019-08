„Lėktuvo, skraidinusio iš Bengazio 124 keleivius, įgula išvengė bombardavimo Mitigos tarptautiniame oro uoste“ per sekmadienį vakare įvykusį incidentą, sakoma oro uosto administracijos „Facebook“ žinutėje.

Dėl šio incidento oro uostas turėjo iki vėlaus sekmadienio vakaro sustabdyti visus skrydžius ir nukreipti atskrendančius lėktuvus į Misratos oro uostą, esantį maždaug už 200 km toliau į rytus.

Kol kas neaišku, kas surengė bombardavimą. Jokia grupuotė kol kas neprisiėmė atsakomybės.

Libijos maršalo Khalifos Haftaro pajėgos, kontroliuojančios didžiąją dalį šalies rytinės dalies, balandį pradėjo puolimą, mėgindamos perimti Tripolį iš Nacionalinės santarvės vyriausybę (NSV) remiančių pajėgų.

Jungtinių Tautų pasiuntinys Libijai Ghassanas Salame praeitą savaitę perspėjo JT Saugumo Tarybą dėl „padažnėjusių atakų“ prieš Mitigos oro uostą, kongroliuojamą NSV pajėgų.

„Per kelias šių atakų smogta pavojingai arti civilinių orlaivių, kuriuose buvo keleivių“, – sakė jis.

Sekmadienį Gh. Salame biuras pasmerkė „beatodairišką Mitigos oro uosto bombardavimą, nes tai vienintelis nepakeičiamas oro uostas, kuriuo gali naudotis milijonai civilių“. Be to, per oro uostą į Tripolį gabenamos humanitarinės pagalbos siuntos.

Nuo Kh. Haftaro puolimo pradžios Mitigos oro uostas buvo keliskart uždarytas. Maršalas kaltino NSV pajėgas naudojant oro uostą kariniams tikslams ir leidžiant iš jo Turkijos bepiločius lėktuvus, naudojamus atakuoti jo pajėgas.

Už kelių kilometrų į rytus nuo sostinės esanti Mitiga yra buvusi karinė oro pajėgų bazė, naudojama kaip civilinis oro uotas nuo 2014 metų, kai Tripolio oro uostas buvo smarkiai apgadintas per kautynes.

Kaip nurodo Pasaulio sveikatos organizacija, nuo balandžio per kautynes Libijoje žuvo beveik 1,1 tūkst. žmonių ir dar daugiau kaip 5 750 buvo sužeisti. Dar per 100 tūkst. civilių buvo priversti palikti savo namus.