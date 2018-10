Jungtinės Karalystės „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas (Dominikas Rabas) atvyko iš anksto neskelbto vizito į Briuselį susitikti derybų su ES vyriausiuoju derybininku „Brexit“ klausimais Micheliu Barnier (Mišeliu Barnjė). Tai trumpam pakurstė viltį, kad susitarimas visgi gali būti pasiektas. Tačiau derybos baigėsi nepasiekus proveržio ir neradus sprendinio dėl prekybos taisyklių Šiaurės Airijai. Šis klausimas gali užkirsti kelią pasiekti galutinį susitarimą ir netgi sukėlė rimtą pavojų Britanijos ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) tolesniam vadovavimui. Diplomatiniai šaltiniai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad derybos sustabdytos iki trečiadienio, kai 27 ES valstybių lyderiai susirinks Briuselyje viršūnių susitikimo išvakarėse. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas yra sakęs, kad šis susitikimas bus „tiesos akimirka“ Britanijos pasitraukimo iš bloko procese. „Šiandien susitikome su Dominicu Raabu (Dominiku Rabu) ir JK derybininkų grupe. Nepaisant didelių pastangų kai kurie svarbūs klausimai liko neišspręsti , įskaitant mechanizmą, kuris leistų išvengti realios sienos tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos“, – parašė M. Barnier socialiniame tinkle „Twitter“. Diplomatiniai šaltiniai patvirtino, kad pirmadienį planuotas „diplomatinių šerpų“ – ES valstybių lyderiams atstovaujančių aukštų pareigūnų – susitikimas, kuriame ketinta aptarti susitarimo projektą, buvo atšauktas. Komisija informavo ambasadorius, kad šiandien nepavyko susitarti. Iki viršūnių susitikimo derybų daugiau nebus, sakė vienas šaltinis, pageidavęs neviešinti savo pavardės. Kiti gerai informuoti šaltiniai po M. Barnier susitikimo su ES ambasadoriais tai patvirtino, o vienas jų pridūrė, jog „kai kurios šalys reikalauja paspartinti pasirengimą tam atvejui, jei „Brexit“ įvyktų nesudarius susitarimo“. D. Raabo departamento atstovai informavo, kad tam tikrose srityse buvo padaryta „realios pažangos“, tačiau pripažino, jog „tebėra neišspręstų klausimų dėl sienos“. „JK tebėra pasiryžusi siekti pažangos spalio mėnesio Europos Vadovų Tarybos susitikime“, – nurodė D. Raabo departamentas, turėdamas galvoje šią savaitę Briuselyje vyksiantį lyderių susitikimą. Artėjant kovo pabaigoje numatytam Britanijos išstojimui, Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris (Žanas Klodas Junkeris) pareikalavo, kad per paskutinę savaitę iki viršūnių susitikimo būtų padaryta „apčiuopiama pažanga“, o D. Raabo vizitas į Briuselį pakurstė optimistines nuotaikas. „Esant keliems neišspręstiems rimtiems klausimams, įskaitant Šiaurės Airijos sienos klausimą, buvo drauge sutarta, kad (prieš viršūnių susitikimą) reikėtų tiesioginių derybų“, nurodė D. Raabo departamentas. Aukšto rango šaltinis Britanijos vyriausybėje atmetė anksčiau pasirodžiusius pranešimus apie neva pasiektą susitarimą ir sakė, jog tebėra neišspręstų „rimtų problemų“ , o „Dominicas išvyko ten pamėginti jas išspręsti“.

