Tokiam sprendimui vienbalsiai pritarė 90 deputatų, dalyvavusių plenariniame posėdyje. Be to, buvo vieningai nuspręsta rengti rinkimus lapkričio 11-ąją, pranešė vienas naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas. „Liaudies taryba“ taip pat balsavo už 10 narių rinkimų komisijos formavimą. A. Zacharčenka žuvo rugpjūčio 31-ąją per bombos sprogimą Donecko miesto centre esančioje kavinėje „Separ“. Donecko separatistų lyderio pareigas laikinai perėmė Dmitrijus Trapeznikovas, anksčiau dirbęs „vicepremjero“ poste. Vis dėlto penktadienį DLR „generalinė prokuratūra“ pavadino jo paskyrimą neteisėtu, nes žuvus A. Zacharčenkai, turėjo iš karto atsistatydinti ir visa „vyriausybė“. „Vienintelis teisėta Donecko liaudies respublikos institucija yra įstatymų leidžiamasis organas – Liaudies taryba“ – sakoma penktadienį išplatintame laikinojo „generalinio prokuroro“ Andrejaus Spivako pareiškime.

