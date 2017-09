Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Sarpio pasienio kontrolės punkte Turkijos pusėje. Pareigūnams įtarimų sukėlė vieno Gruzijos piliečio bagažas. Patikrinus lagaminą paaiškėjo, kad jame slepiasi jauna rusė. Pasieniečiai išsiaiškino, kad neįprastu būdu valstybinę sieną bandė kirsti 27 metų Rusijos pilietė, pasižadėjusi neišvykti iš Turkijos teritorijos. Kaip pranešė turkų žiniasklaida, Antalijos provincijos Kemero miesto teismas skyrė jai tokią kardomąją priemonę, nes šių metų gegužę ji, būdama neblaivi, partrenkė vieną pagyvenusį vietos gyventoją, kuris vėliau nuo patirtų sužeidimų mirė.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.