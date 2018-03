Izraelio žiniasklaida iškėlė galimybę surengti rinkimus birželio mėnesį, nes kyšininkavimo tyrimai potencialiai mažina premjero galimybes išlaikyti savo dešiniojo sparno koaliciją. „Nėra priežasties tam įvykti, jei bus gera valia“, – vėlai šeštadienį, prieš išvykdamas vizito į Jungtines Valstijas, sakė B. Netanyahu. „Aš geros valios turiu. Viliuosi, kad kiti (koalicijos) partneriai taip pat jos turi“, – pridūrė jis. B. Netanyahu pirmadienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, o antradienį turi pasakyti kalbą proizraelietiškai lobistų grupei AIPAC. Izraelio policija praėjusį mėnesį rekomendavo apkaltinti B. Netanyahu dviejose korupcijos bylose, o kitų bylų tyrimas dar tęsiamas. Jį ir jo žmoną Sarą penktadienį policija apklausė trečioje įtariamo kyšininkavimo byloje. Tuo pačiu metu esama požymių, kad jo koalicijoje ryškėja skilimas, galintis sužlugdyti vyriausybę. Žydų ultraortodoksų partijos nori, kad būtų priimtas įstatymas, pagal kurį religinių studijų studentai ir toliau nebūtų šaukiami į armiją. Kiti koalicijos nariai nepritaria tokiam įstatymui, bet ultraortodoksai pagrasino blokuoti 2019 metų biudžetą, kurio patvirtinimo finansų ministras Moshe Kahlonas nori šį mėnesį.

