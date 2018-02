Elitinio policijos tyrimų padalinio „Hawks“ automobiliai anksti rytą atvažiavo prie prabangaus ir budriai saugomo Guptų komplekso Johanesburgo priemiestyje Saksonvolde, kuriame gyvena daugiausiai pasiturintys žmonės. „Dabar jau palikome tą kompleksą. Ši tebevykstanti operacija susijusi su „valstybės užgrobimo“ klausimais“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas Hangwani Mulaudzi, turėdamas galvoje įtariamą korupciją, esą krėtusią valstybės institucijas vadovaujant J. Zumai. Valdančioji partija Afrikos nacionalinis kongresas (ANC) paliepė J. Zumai atsistatydinti. Tikimasi, kad prezidentas vėliau pateiks savo poziciją dėl šio nurodymo. Susiję straipsniai: „Paslaptinga“ buvusi PAR prezidento žmona siekia valdžios PAR prezidentas turės grąžinti pasisavintus valstybės pinigus ANC komitetas gali „atšaukti“ valstybės vadovą, tačiau konstitucija jo neįpareigoja paklusti. Jeigu J. Zuma nesutiks atsistatydinti, jis gali būti pašalintas iš posto parlamentui balsuojant dėl nepasitikėjimo. Vis dėlto jis „iš principo sutiko atsistatydinti“, antradienį sakė ANC generalinis sekretorius Ace'as Magashule. Trauktis nelinkęs J. Zuma konfrontuoja su savo viceprezidentu ir tikėtinu įpėdiniu Cyrilu Ramaphosa, tapusiu naujuoju ANC vadovu.

