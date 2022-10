Naktį per rusų ataką prieš objektą regione padaryta „didelės žalos“, ketvirtadienį pranešė elektros tiekėja „Yasno“. Dėl to milijoniniam miestui trūksta maždaug trečdalio reikalingos elektros energijos. „Gali būti, kad pusė Kyjivo sėdės be šviesos“, - teigiama pranešime.

Rusijos kariuomenė nuo spalio pradžios aktyviau mėgina naikinti Ukrainos infrastruktūrą – nors atakos prieš civilinius taikinius tarptautinės teisės požiūriu yra uždraustos. Ukraina į tai reaguoja kuriam laikui nutraukdamas elektros tiekimą visose šalies dalyse – daugiausiai keturioms valandoms.

Kyjivas kaltina Maskvą šaltuoju metų laikus norint išprovokuoti humanitarinę katastrofą ir naują pabėgėlių bangą Vakarų Europos kryptimi.