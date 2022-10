Socialiniuose tinkluose dalinamasi vaizdais, kaip miesto metro stotyse pasislėpę žmonės dainuoja ukrainietieškas dainas.

Rusijos smūgiai iš oro Kyjivui nesibaigė ir žmonės turi likti slėptuvėse, praneša sostinės regiono karinės administracijos vadovas, skelbia BBC.

Ukrainos sostinės regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba „Telegram“ kanale patikino, jog oro gynybos sistemos veikia, tačiau pabrėžė, kad „oro pavojus dar nepraėjo“. Jis taip pat paragino žmones nefotografuoti ir nefilmuoti vietų, į kurias smogė raketos, taip pat pažeistos infrastruktūros sostinėje. „Nuo to priklauso žmonių gyvybės“, – pridūrė jis.

Metro station in Kyiv where I am with my son now. Very crowded, lots of kids. People are calm, no panic. pic.twitter.com/IFkeresRsW