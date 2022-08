„Įvykiai Ukrainoje aktualūs mums visiems. Būtent todėl šiandien lankausi Kyjive“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė B. Johnsonas. Jis pridūrė, kad „JK ir toliau palaikys savo Ukrainos draugus“ ir nurodė esąs tikras, jog „Ukraina gali laimėti šį karą ir jį laimės“.

Kaip rašo naujienų agentūra AFP, B. Johnsonas vėliau žurnalistams teigė, kad „ukrainiečiai demonstruoja stiprų ryžtą priešintis. Putinas iš pradžių to nesuprato“. „Jūs ginate savo teisę gyventi taikoje ir laisvėje ir būtent todėl Ukraina laimės“, – kalbėjo premjeras.

B. Johnsonas Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris įteikė jam Laisvės ordiną – toks apdovanojimas šalyje skiriamas Ukrainos suvereniteto gynėjams. „Ne kiekvienai šaliai pasiseka turėti tokį draugą“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, kad „JK padeda Ukrainai priartinti jos pergalę, kuria esame visiškai tikri“.

B. Johnsonas vizito metu taip pat paskelbė apie papildomą 54 mln. svarų (64 mln. eurų) vertės karinę paramą Ukrainai.

Ukrainoje trečiadienį minima Nepriklausomybės diena. Šią dieną taip pat sukanka šeši mėnesiai nuo Rusijos invazijos pradžios.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022