Anksčiau penktadienį pranešta, kad Rusijos Belgorodo mieste liepsnoja naftos bazė. Pasak Belgorodo srities gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, ataką surengė du Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparniai.

Atsakydamas į klausimą apie šį incidentą, D. Kuleba teigė: „Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti teiginių apie Ukrainos dalyvavimą (šioje atakoje) vien dėl to, kad neturiu visų karinių duomenų.“

Ukrainos gynybos ministerija nei patvirtino, nei paneigė informacijos apie antskrydį naftos bazėje Rusijos Belgorodo mieste ir tikina, kad Ukraina nėra atsakinga už įvykius Rusijoje.

Kaip skelbia UNIAN, komentuodamas Rusijos Federacijos pareiškimą, esą, Ukraina tiesiogiai susijusi su gaisru naftos bazėje Belgorode, gynybos ministerijos atstovas Aleksandras Motuzianikas sakė: „Noriu akcentuoti, kad šiandien Ukrainos valstybė vykdo gynybos operaciją prieš Rusijos agresiją Ukrainos teritorijoje. Ir tai nereiškia, kad Ukraina atsakinga už visus incidentus ir visas katastrofas, visus įvykius, vykstančius Rusijos Federacijoje“.

Naftos bazė Belgorode priklauso Rusijos naftos įmonei „Rosneft“. Objektas įsikūręs prie šiaurinės Ukrainos sienos.

Video reportedly of the two Ukrainian Mi-24 helicopters that took part in the attack on the oil facility in Belgorod. https://t.co/Ue5sVJPPZ8 pic.twitter.com/NRpEAHcc4B — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022