Vaizdo įraše, kuriame nufilmuotas Didžiosios Britanijos karo laivas „HMS Terror“, matyti lentynose sudėtos porcelianinės lėkštės ir buteliai, bauginančiai per daug gerai išsilaikiusios karininkų kajutės ir stovuose sustatyti ginklai.

Mokslininkai mano, kad paskutiniaisiais laivo plaukiojimo metais padarytos nuotraukos ir įrašai taip pat gali būti išlikę nepažeisti ir guli kurioje nors nuolaužų spintelėje ar stalčiuje.

„Daiktai buvo įšaldyti laike beveik 170 metų dėl žemos temperatūros ir susikaupusių nuosėdų“, – teigiama „Parks Canada“ pareiškime.

BREAKING #Franklin NEWS! 📣 Take an unprecedented look inside the wreck of #HMSTerror – lost at sea over 170 years ago! 🌊 Dive into #history and watch the full #NeverBeforeSeen video here: https://t.co/Zk0akFMS5j #Archaeology @PCArchaeology #FranklinExpedition pic.twitter.com/XToFxeOmvX