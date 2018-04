Ugniagesių atstovas pulkininkas Khalilas al Amiras naujienų agentūrai AFP sakė, kad sekmadienio avarijos aukos, daugiausia užsieniečiai iš Azijos šalių, dirbo privačiam subrangovui „Burgan Drilling“. Keturi sužeisti darbininkai buvo paguldyti į ligoninę, kai kurių būklė kritinė, sakė Kh. al Amiras, kris nenurodė, iš kokių šalių yra žuvusieji ir sužeistieji. Kaip ir kitos naftos turtingos Persijos įlankos regiono arabų šalys, Kuveitas sulaukė tarptautinės kritikos dėl migrantų darbuotojų teisių ir darbo sąlygų.

