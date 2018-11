72 metų televizijos realybės šou žvaigždė, dar žinomas kaip bene populiariausias valstijos suteneris, prieš spalį iškeliaudamas į geresnį pasaulį spėjo kaip reikiant pavergti Nevados vietos asamblėjos 36-osios rinkimų apygardos rinkėjus.

Remiantis valstijos įstatymais, nors ir miręs, jis vis tiek atsidūrė balsavimo biuleteniuose, tad vietos Respublikonai pasinaudojo jo populiarumu kaip proga nušluostyti nosį Demokratų kandidatui.

„Nevada Independent“ skelbia, kad, nors ir buvo informuota apie kandidato mirtį, jis vis tiek rinkimuose surinko 63 proc. balsų. Dabar partijai teks ieškoti jam gyvos pamainos.

D. Hofas rinkimuose dalyvavo su itin konservatyvia programa, pasisakė už ginklų teisių išplėtimą, turėjo itin griežtą nuomonę imigracijos klausimu. Turėjo ir įdomesnių tikslų – pavyzdžiui, pasisakė už viešnamių populiarinimą.

Mirusio kandidato rinkimų kampanijos vadovas prieš kelias savaites prognozavo, kad D. Hofas net ir po mirties lengvai laimės rinkimus.

„Čia labai daug respublikonų, kurie nenorės balsuoti už D. Hofą dėl jo vystomo verslo, o dabar štai visi sužinojo, kad jų interesus galiausiai gins visai ne jis. Taigi, jie balsavo už mirusį žmogų, nes puikiai suprato, kad jį pakeis kitas respublikonas“, – teigia Chuckas Muthas.

Viešnamio savininkas D. Hofas buvo rastas negyvas spalio 16-ąją, kitą dieną po vakarėlio jo 72-ojo gimtadienio proga. Policija konstatavo, jog nėra priežasčių laikyti jo mirtį nusikalstamų veiksmų rezultatu.

D. Hofas skelbėsi esąs JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininkas ir lygino save su juo per rinkimų kampaniją. Jis parašė knygą „Sutenerio menas“ (The Arto of the Pimp), kurios pavadinimas asocijuojasi su D. Trumpo knyga „Sandorio menas“ (The Arto f the Deal). D. Hofas išgarsėjo tuo, kad dalyvavo realybės šou „Viešnamis“ (Cathouse), kurį 2005 metais rodė televizijos kanalas HBO ir kuriame buvo pasakojama apie D. Hofui priklausiusio viešnamio darbuotojų gyvenimą. Nevada yra vienintelė Amerikos valstija, kurioje įstatymas nedraudžia laikyti viešųjų namų.

Rinkimų apibendrinimas: prieštaringas rinkėjų verdiktas Trumpui ir demokratams

Demokratai nepagavo „mėlynosios bangos“, tačiau jiems pasisekė per Donaldo Trumpo prezidentavimo erą užbaigti respublikonų dominavimą valdžioje.

Demokratai pirmą kartą nuo 2010 metų rinkimų susigrąžino daugumą Atstovų Rūmuose. Respublikonai, padedami D. Trumpo, laimėjo mūšius dėl vietų Senate Indianoje, Misūryje bei Šiaurės Dakotoje ir tokiu būdu išlaikė nedidelę persvarą.

Didžiųjų ežerų regione demokratai užsitikrino gubernatorių postus Mičigane, Viskonsine ir Pensilvanijoje. Tai apsunkins būsimą D. Trumpo perrinkimo kampaniją tame regione, smarkiai prisidėjusiame prie jo pergalės 2016-aisiais.

Tačiau prezidentas padėjo respublikonams laimėti kovą dėl gubernatorių postų Ohajuje ir Floridoje. Pastarojoje D. Trumpo smarkiai palaikytas Ronas DeSantisas įveikė Andrew Gillumą ir užsitikrino šios trečios pagal dydį valstijos vadovo postą.

Antradienį vykę kadencijos vidurio rinkimai kažką davė abiem politinėms jėgoms. Demokratai užsitikrino Kongreso kontrolę, tačiau D. Trumpas galės kalbėti apie respublikonų sėkmę rinkimuose į Senatą kaip apie įrodymą, kad jam pavyko išvengti triuškinamo rinkėjų smūgio, nuo kurio per ankstesnius kadencijos vidurio rinkimus neišsisuko jo pirmtakas Barackas Obama.

Visgi nuo šiol D. Trumpo administracija bus po Atstovų Rūmų demokratų didinamuoju stiklu ir bus užversta šaukimais duoti parodymus ir pateikti dokumentus, jau nekalbant apie atsinaujinusius raginimus prezidentui paviešinti savo mokesčių deklaracijas.

Tuo tarpu specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui toliau tęsiant tyrimą dėl galimo D. Trumpo rinkimų komandos narių susimokymo su Rusija, liberaliojo demokratų frakcijos sparno nariai tikriausiai ims reikalauti prezidento apkaltos.

Pateikiami kelis antradienio rinkimų apibendrinimus:

Susipriešinimas

Mūšius dėl vietų Atstovų Rūmuose demokratai laimėjo priemiesčių rajonuose, o daugelis aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų nusigręžė nuo respublikonų po pirmųjų dvejų D. Trumpo prezidentavimo metų.

Respublikonai sustiprino savo pozicijas kaimo ir užmiesčio vietovėse, ir tai padėjo jiems įveikti demokratus kovojant dėl vietų Senate tradiciškai už respublikonus balsuojančiose valstijose. Tokie rezultatai gali reikšti dažnesnes aklavietes Kongrese – gali būti, kad jau gruodį neradus kompromiso dėl išlaidų D. Trumpo pažadėtos sienos pasienyje su Meksika statyboms bus iš dalies sustabdytas federalinės vyriausybės darbas.

Padariniai 2020-iesiems

D. Trumpas mėgsta pašiepti potencialiais kandidatais varžytis 2020 metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose laikomus demokratų politikus, kad jiems stinga talento ar gebėjimų mesti jam rimtą iššūkį. Trys potencialūs kandidatai - Elizabeth Warren iš Masačusetso, Bernie Sandersas iš Vermonto ir Kirsten Gillibrand iš Niujorko – buvo perrinkti į Senatą naujai kadencijai.

Buvęs viceprezidentas Joe Bidenas, Kalifornijai atstovaujanti senatorė Kamala Harris ir Naujojo Džersio senatorius Cory Bookeris kampanijos metu buvo minimi tarp realiausių pretendentų atstovauti Demokratų partijai prezidento rinkimuose.

Demokrato Beto O'Rourke'o populiarumas ir sėkminga lėšų rinkimo kampanija taip pat pelnė jam vieno iš potencialių kandidatų varžytis 2020-ųjų rinkimuose statusą. Tačiau baigiantis rinkimų kampanijai jis paskelbė, kad visgi nekandidatuos 2020 metais.

Nepaisant atsainaus D. Trumpo požiūrio, 2020-aisiais jis perrinkimo sieks kaip prezidentas, 2016 metais gavęs mažiau rinkėjų balsų už savo varžovę, be to, demokratams perėmus svarbių valstijų – Mičigano, Pensilvanijos ir Viskonsino – kontrolę.

Moterys valdžioje

Po Hillary Clinton nesėkmės prezidento rinkimuose šiemet kaip niekada daug moterų laimėjo partijų pirminius rinkimus ir iškovojo teisę kandidatuoti į gubernatorių postus, Atstovų Rūmus bei Senatą.

Po antradienio rinkimų Atstovų Rūmuose dirbs rekordinis skaičius moterų, be to, nemažai jų užims ir gubernatorių postus.

Tokios demokratės kaip Abigail Spanberger iš Virdžinijos, Cindy Axne iš Ajovos ir Haley Stevens iš Mičigano, padėjo partijai paveržti iš respublikonų anksčiau jų turėtas vietas Atstovų Rūmuose.

Istoriniai proveržiai

Šiuose rinkimuose būta virtinės reikšmingų proveržių, dėl kurių Kongresas bus jaunesnis ir pasižymės didesne įvairove.

Niujorke triumfavusi 29 metų Alexandria Ocasio-Cortez tapo jauniausia moterimi, išrinkta į Kongresą. Demokratės Ilhan Omar iš Minesotos ir Rashida Tlaib iš Mičigano bus pirmosios musulmonės, dirbsiančios Kongrese.

Be to, į Atstovų Rūmus pirmą kartą buvo išrinktos dvi indėnų kilmės moterys: Naujajai Meksikai atstovausianti Deb Haaland ir Kanzasui atstovausianti Sharice Davids. Pastaroji taip pat bus pirmoji savo lytinės orientacijos neslepianti LGBT kandidatė iš Kanzaso, išrinkta į tokias pareigas.