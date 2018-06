Ekspertė teigia, kad garsioji G7 nuotrauka labai daug pasako ne tik apie tai, kaip D. Trumpas vertina pasaulį, bet ir tai, kaip suvokia pačias Jungtines Valstijas.

Knygos „Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language & Charisma“ autorės teigimu, kai ji pirmą kartą pamatė garsiąją nuotrauką, net negalėjo patikėti, kad ji tikra.

„Ji tokia pritrenkianti ir tuo pačiu itin komiška. Sunku patikėti, kad tokiame pasaulinio lygio renginyje galėjo nutikti kas nors panašaus. Manau, kad iš šalies ji šokiruoja, nes labai taikliai sulaikyta akimirka, atskleidžianti, kaip pasaulio galingiausieji reaguoja į JAV prezidento elgseną. Dažnai svarstome, ką žmonės galvoja apie D Trumpą, o čia mes tai aiškų aiškiausiai matome. Manau, kad tas labiausiai ir stebina“, – sako P. Smith.

Ekspertė akcentuoja: nors Vokietijos valdžios fotografo Jesco Denzelio darytoje nuotraukoje D. Trumpas ir sėdi, jis išlieka „dėmesio centre“.

„Dažniausiai sėdintis žmogus turi mažiau galios, bet tik ne šiuo atveju. Jis vienas iš požiūrio ir nuomonės formuotojų, o jo nuomonė turi įtakos visiems aplinkui. Jis užima karaliaus poziciją, tarsi sėdėtų soste, o visi kiti, turintys mažesnę galią, stovi aplinkui – visai kaip prie tikro karaliaus“, – teigia P. Smith.

Sukryžiuodamas ir slėpdamas rankas, D. Trumpas leidžia suprasti, kad „jis nuo visų kitų nuomonių paprasčiausiai atsiriboja. Jis slepia savo jausmus, slepia, ką jaučia dėl kitų pasaulio lyderių nuomonių ir pasisakymų“.

Iš D. Trumpo kojų padėties P. Smith išskaitė, jog prezidentas užima alfa patino poziciją.

„Jam tai labai įprasta, tačiau pasaulio lyderių akivaizdoje tai retas atvejis. Kaip ten bebūtų, jis yra taip daręs ir anksčiau. Jo veide tokia lengva pasitenkinimo išraiška. Atsižvelgiant į situacijos rimtumą, labai įdomu, kodėl jį tai linksmina, kas jam atrodo smagu“, – tvirtina P. Smith.

Akivaizdu, kad ši situacija tikrai neatrodo linksma ar smagi Vokietijos kanclerei A. Merkel, kuri nuotraukoje atrodo gana dramatiškai.

„Ji palinkusi į priekį, tai gana kategoriška pozicija. Jei pažiūrėtume atidžiau į jos rankas, ji ne tik agresyvi – ji jaučiasi stipri ir teisi, tad neketina keisti savo nuomonės. Jos pirštai kiek atsipalaidavę, jei būtų labiau įtempti, sunerimčiau, nes tai būtų dar didesnės agresijos signalas“, – komentuoja P. Smith.

Kalbant apie A. Merkel veido išraišką, P. Smith sako, kad Vokietijos kanclerė atrodo „labai pavargusi ir kiek apstulbusi. Ji taip pat atrodo ir kiek liūdna. Veide labai daug emocijų, ir jos visos šiame kontekste atrodo pagrįstos“.

Nuotrauka buvo daryta likus kelioms valandos iki tos akimirkos, kai D. Trumpas atmetė tradicinį bendrą pareiškimą, daromą po viršūnių susitikimo.

„Jei pažvelgtume į Kudlow, jo akys primerktos, o tai reiškia, kad jam nepatinka tai, ką mato. Žemyn palenkta galva ir nuleisti pečiai byloja apie jo liūdesį ir juntamą sunkumą“, – komentuoja kūno kalbos žinovė.

Žiūrint į Boltoną, P. Smith sako, jog labai svarbi detalė tai, kad jis prie apatinės torso dalies laiko popierius.

„Jis reiškia savo poziciją, tačiau tuo pačiu saugosi. Jo akyse galima įžvelgti apmaudo, bet jis neparodo, kad jaučiasi bejėgis – jis nesako, kad jo rankose nėra ginklo. Jo poza tiesiog byloja: „O Dieve, man reikia saugotis, gerai, kad galiu tai padaryti“, – analizuoja specialistė.

P. Smith akcentuoja, kad labai įdomi Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe kūno kalba.

„Jis pusiaukelėje tarp A. Merkel ir D. Trumpo, jis taip pat kryžiuoja rankas. Nors tiksliai nekopijuoja D. Trumpo rankų padėties, tačiau taip pat jaučia poreikį gintis. Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pakeltas antakis; jis atrodo tarsi kiek nustebęs. Jo rankų pozicija leidžia suprasti, kad jis palaiko A. Merkel“, – konstatuoja žinovė.

Kaip ten bebūtų, ryškiausia nuotraukoje užfiksuota emocija priklauso būtent D. Trumpui – ji ir iškalbingiausia.

„Mes nematome, ką jaučia kiti pasaulio lyderiai, bet mes matome, kaip tai linksmina D. Trumpą. Tiesą sakant, mane labiausia stebina, kad jį tai linksmina, o visi kiti jaučiasi priešingai. Štai tokia šios nuotraukos paslaptis“, – reziumuoja P. Smith.

Kas yra kas nuotraukoje iš G7 susitikimo

BBC taip pat komentuoja garsiąją nuotrauką iš G7 lyderių susitikimo. „G7 susitikime tikėtasi nejaukių akimirkų ir, regis, viena iš jų atsispindi nuotraukoje Vokietijos kanclerės Angelos Merkel oficialioje instagramo paskyroje“, – rašo britų transliuotojas.

Štai kas tokie nuotraukoje esantys žmonės ir kokia jų pozicija:

1. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

JAV prezidentas D. Trumpas šokiravo Europos Sąjungą, Meksiką ir Kanadą, neseniai paskelbęs apie įvedamą 25 proc. mokestį plieno dirbiniams ir 10 proc. aliuminiui, importuojamiems iš minėtų šalių. Kilęs nepasitenkinimas metė šešėlį susitikime, dėl to Amerikos prezidentas kartais likdavo izoliuotas. D. Trumpas išvyko anksčiau už kitus šalių lyderius, jis skundėsi, kad Amerika lyg koks bankas, kurį visi nori apvogti.

Tviteryje jis mestelėjo porą kandžių pastabų apie Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau – pavadino jį labai nesąžiningu ir silpnu, kritikavo jo „melagingus pareiškimus“ po to, kai J. Trudeau griežtai nepritarė JAV įvedamiems mokesčiams.

2. JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas

Praėjo vos trys mėnesiai nuo Johno Boltono paskyrimo Amerikos prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais, bet jis jau padarė įtakos. Vienas iš D. Trumpo argumentų, kodėl įvedami importo tarifai, – iš nacionalinio saugumo paskatų, šiam požiūriui J. Boltonas karštai pritarė.

3. Japonijos užsienio reikalų ministro vyresnysis pavaduotojas Kazuyukis Yamazakis

Į minėtas pareigas paskirtas 2017 m. liepą K. Yamazakis neseniai vadovavo delegacijai į Pakistaną ir dalyvavo derybose Seule tarp Japonijos, Kinijos ir Pietų Korėjos dėl siūlyto laisvosios prekybos susitarimo.

4. Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe

Jis patyrė vis stiprėjantį spaudimą prisidėti prie atsakomųjų priemonių į JAV tarifus. Sh. Abe atsidūrė sunkioje padėtyje – juk jis stengėsi puoselėti šiltus santykius su D. Trumpu. Teigiama, kad po išrinkimo prezidentu D. Trumpas ir Japonijos premjeras buvo susitikę mažiausiai 10 kartų.

5. Japonijos ministrų kabineto vyresnysis viceministras Yasutoshis Nishimura

Jis anksčiau dirbo Japonijos Tarptautinės prekybos ir pramonės ministerijoje.

6. Vokietijos kanclerė Angela Merkel

Kaip matyti iš nuotraukos, A. Merkel buvo derybų priešakyje ir stengėsi išspręsti nesutarimus aukščiausiojo lygo susitikime. Praėjusį penktadienį jai kilo idėja sukurti prekybos ginčų tarp JAV ir sąjungininkių sprendimo mechanizmą. Susitikimo metu paklausta apie santykius su D. Trumpu, ji atsakė, kad du lyderiai ne visada sutaria, tačiau kalbasi. „Galiu pasakyti, kad palaikau labai atvirtus ir tiesioginius santykius su Amerikos prezidentu“,– sakė ji.

7. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas

Likus kelioms valandoms iki susitikimo pradžios jis su D. Trumpu įsivėlė į kivirčą dėl tarifų tviteryje. Ne pirmą kartą kilo klausimas, ar stiprėjančiai judviejų brolystei galas. Nepaisant šito, abu prezidentai susitikime atrodė draugiškai nusiteikę vienas kito atžvilgiu, o E. Macrono komanda teigė, kad Prancūzijos prezidento derybos su D. Trumpu buvo nuoširdžios, energingos. Tiesa, po D. Trumpo kandžių pasisakymų apie J. Trudeau tviteryje Prancūzijos lyderis išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad tarptautiniam bendradarbiavimui negali būti diktuojama kumščiais, pykčiu ar kandžiomis pastabomis.

8. JK ministrė pirmininkė Theresa May

Praėjusią savaitę su D. Trumpu vykusio pokalbio telefonu metu ji sakė mananti, kad JAV tarifai – neteisėtai, stipriai nuviliantys. Susitikime jos tonas buvo taikesnis, ji ragino kolegas lyderius nepradėti prekybos karo.

9. JAV Nacionalinės ekonomikos tarybos direktorius Larry‘is Kudlow

D. Trumpo patarėjas ekonomikos klausimais gina naujuosius tarifus ir tvirtina, kad ne JAV prezidentas kaltas dėl įtampos prekybos srityje. Po G7 susitikimo L. Kudlow sakė CNN, kad Amerikos prezidentas su komanda išvyko iš susitikimo nusiteikę optimistiškai, bet J. Trudeau per spaudos konferenciją „smeigė peilį mums į nugarą“.

Prancūzijos prezidentas E. Macronas savo tviterio paskyroje įkėlė nuotrauką, kuri fotografuota tuo pačiu metu kaip aptariamoji nuotrauka, tik kitu kampu. Joje matyti, kaip glaudžiai sustoję G7 lyderiai ir jų padėjėjai aplink D. Trumpą.

Kitoje, J. Trudeau oficialaus fotografo Adamo Scotti darytoje nuotraukoje, užfiksuota kiek smagesnė scena – A. Merkel ir D. Trumpas šypsosi, o J. Trudeau juokiasi.

Nuotrauka iš A. Merkel paskyros pasklido socialinėje žiniasklaidoje, pasipylė smagūs komentarai, šmaikščios interpretacijos.

Daugelis tviterio vartotojų atkreipė dėmesį į pasitikėjimu trykštančią Vokietijos kanclerės pozą, ne vienam ji pasirodė lyg mokytoja, baranti prasikaltusį mokinį (D. Trumpą).

Vokietijos portalo „T-Online“ korespondentas amerikietis Fabianas Reinboldas atkreipė dėmesį, kad skirtingi fotografai užfiksavo skirtingas tos pačios akimirkos versijas.

Kažkas šmaikščiai pakomentavo, kas neva buvo kalbama:

Merkel: „Kai sakau, kad tarifai negerai ir užminu tau ant kojos, šypsokis ir linksėk.“

Trumpas: „Supratau.“

Merkel (mindama D. Trumpui ant kojos): „Tarifai –mokesčiai vartotojams, jie pakenks visoms šalims.“

D. Trumpas (bukai spokso, paskui pasisuka ir šnibžda Sh. Abei): „Man atrodo, ji tau sako.“