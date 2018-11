Kunigas savo parapijiečius šiurpino „Porsche“ automobiliu, kurį traukė įkinkyti mažamečiai vaikai

47 metų dvasininkas Johnas Sultana privertė kaip reikiant iš nuostabos kilstelėti antakius, kai buvo paviešinta vaizdo medžiaga iš jo pasivažinėjimo po parapiją – kunigas stovėjo sportiniame kabriolete „Porsche Boxster“.

Ir tai dar ne viskas: pasirodo kunigo automobilį gatvėmis stumdė maždaug 50 moksleivių. Visa šį cirką stebėjo praeiviai, intensyviai mojavę ekstravagantiškam dvasiškiui.

„Man labai gaila, bet man tai nesukėlė jokių problemų, kai kurie komentarai paprasčiausiai nepriimtini“, – antradienį vietos žurnalistams kalbėjo kunigas. Nuo tolimesnių komentarų J. Sultana susilaikė, nes esą jo žodžiai vis tiek visada iškraipomi ir ištraukiami iš konteksto.

Vaizdo medžiaga iš kunigo pasivažinėjimo netruko paplisti internete. Vienas „Facebook“ bendruomenės narys parašė: „Labai trikdantis vaizdelis. Kodėl po paraliais šis juokdarys važinėjasi „Porsche“, o ne rūpinasi savo parapijiečiais?“.

