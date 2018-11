Centriniame Harco kalnų regione dirbantis dvasininkas per sekmadienio mišias prisipažino savo parapijiečiams, kad pasisavino 120 tūkst. eurų Bažnyčios lėšų. „Leidau sau patekti į interneto sukčių pinkles“, – pareiškė 64-erių dvasininkas. „Jie įtikino mane kelis kartus pervesti jiems pinigų“, – pridūrė jis. Kaip informavo vyskupijos atstovė, nusižengęs kunigas pats kreipėsi į policiją ir vyskupą Gerhardą Feige, kuriam yra pavaldus. Kunigas turės grąžinti savo pavogtą ir išeikvotą sumą ir „prisiimti valstybės ir Bažnyčios pasekmes“, sekmadienį paskelbė G. Feige. Vyskupas atleido dvasininką, kurio vardas nebuvo atskleistas, iš parapijos valdybos Balenšteto miestelyje ir pažadėjo imtis tolesnių drausminių priemonių. Tačiau kol kas neaišku, ar kunigas neteks savo darbo – atitinkamą sprendimą parapija priims po to, kai vyskupas pateiks rekomendaciją.

