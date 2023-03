Kuleba – Rusijai: sprinkite savo dujomis ir savo raketomis

„2023 metų kovo 1 d. Putinas patyrė jau penktą didelį pralaimėjimą nuo plataus masto invazijos dienos – Ukraina įveikė jo žiemos terorą. Ištvėrėme sunkiausią žiemą mūsų istorijoje. Mums buvo šalta ir tamsu, bet mes buvome nepalaužiami“, – rašo „Facebook“ paskyroje Ukrainos URM vadovas.

D. Kuleba pabrėžė, kad kartu su Ukraina petys į petį stovėjo pagalbą teikiantys partnertiai: „Nugalėjo ir ES, kuri, nepaisydama Maskvos juoko, taip pat nesušalo be rusiškų dujų.“

„Turiu vieną patarimą Rusijai: sprinkite savo dujomis ir savo raketomis“, – pareiškė ministras.

Pasak URM vadovo, pirmąjį pralaimėjimą Rusija patyrė, kai ukrainiečiai nuo pirmųjų plataus masto agresijos minučių neleido Putinui paralyžiuoti jų baime, antrąjį – kai ukrainiečiai sužlugdė Rusijos žaibo karo planą, ir Ukraina nekrito nei per tris dienas, nei per septynias, nei per mėnesį, nei per metus. „Ir niekada nekris“, – pridūrė D. Kuleba.

Trečiąjį pralaimėjimą, anot ministro, Rusija patyrė diplomatiniame fronte (pasaulinė koalicija už Ukrainą, rezoliucijos, izoliacija, ginklų srautai, sankcijos, energetinė, finansinė ir humanitarinė pagalba Ukrainai), o ketvirtąjį – kai dėl efektyvių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir kitų Ukrainos gynybos pajėgų veiksmų ir kontrpuolimų prarado didelę dalį Rusijos okupuotų teritorijų.

„Iki galutinės pergalės dar ilgas kelias. Bet jūs ir aš jau žinome, kaip nugalėti. Turime dėl jos (pergalės) dirbti kiekvieną dieną ir tikėti Ukraina“, – apibendrino Ukrainos diplomatijos vadovas.

Kaip jau buvo pranešta, nuo praėjusių metų spalio Rusija smogė 255 raketų smūgius 112-kai Ukrainos energetikos infrastruktūros objektų. Šalis agresorė energijos ir šilumos trūkumą žiemą naudojo kaip ginklą, kad priverstų Kijevą daryti nuolaidų.