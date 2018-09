„Nord Stream 2“ projektas - ką jis reiškia Ukrainai? Tai reiškia, kad mūsų vamzdynai taps beveik tušti. Mums žadama, kad mums liks tai, kas liks. O liks faktiškai nieko - 10-15 mlrd. kubinių metrų per metus po to, kai bus įgyvendinti Baltijos jūrą kertančio Rusijos eksporto dujotiekio plėtros projektas „Nord Stream 2“ bei naujo dujotiekio iš Rusijos į Turkiją projektas „Turkish Stream“, - pareiškė L. Kučma. Jo žodžiais, Ukraina padarė didelę klaidą dar 2002 metais, kai delsė apsispręsti kurti konsorciumą su Rusiją ir Vokietija, į kurį ketino įsitraukti Prancūzija ir Italija, dėl Ukrainos dujotiekių sistemos panaudojimo rusiškų gamtinių dujų tranzitui į Europą. „Mūsų pozicijos, balsas dabar visai kitoks būtų. O tada skelbėme, esą norime „išporceliuoti“ nacionalinį turtą, buvo žeriami kaltinimai dėl nacionalinių interesų nepaisymo. Tačiau mums šiame konsorciume buvo siūloma 51 proc. dalis. Be abejo, dabar praregėjome. Ir ką matome? Traukinys nuvažiavo...“, - sakė L. Kučma. „Kai politika diktuoja ekonomikai, gaunasi tai, ką dabar turi Ukraina dėl dujų tranzito perspektyvų“, - pridūrė jis.

