M. Diazas-Canelis, kuris į Aziją atvyko tęsdamas savo pirmąją tarptautinę kelionę po atėjimo į valdžią balandžio mėnesį, į Pchenjaną su žmona atskrido sekmadienį. Oro uoste jį pasitiko Kim Jong Unas; lyderiai drauge įvažiavo į miestą pro juos sveikinusias minias. Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad lyderiai surengė derybas valstybiniuose svečių namuose „Paekhwawon“, akcentavo bendrą savo šalių socialistinę istoriją ir pažadėjo tolesnį solidarumą. Oficialioji žiniasklaida daug detalių nepateikė, bet nurodė, kad derybų atmosfera buvo draugiška. Susitikimas su Kim Jong Unu galėtų būti vertinamas kaip perspėjimas Vašingtonui, kurio pastangos užsitikrinti reikšmingą pažangą Šiaurės Korėjos denuklearizacijos klausimu vis labiau stringa. Pchenjanas, kuris pastaruoju metu taip pat patyliukais siekė Maskvos palankumo, griežtina retoriką prieš šią savaitę planuojamą JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo ir Šiaurės Korėjos pagrindinio derybininko Kim Yong Cholo susitikimą Niujorke. Savaitgalį Pchenjanas per savo oficialiąją žiniasklaidą kritikavo JAV dėl neatšaukiamų sankcijų – politinio įrankio, kurį Vašingtonas taip pat plačiai naudojo prieš Kubą ir Rusiją. Šiaurės Korėja užsiminė galinti toliau plėtoti branduolinių ginklų programą, jei Vašingtonas nepakeis kurso. Sankcijos yra svarbus M. Diazo-Canelio darbotvarkės klausimas. Praėjusią savaitę lankydamasis Maskvoje M. Diazas-Canelis aptarė beveik 50 mln. dolerių (43,8 mln. eurų) vertės ginklų kontraktą su Rusija ir gavo panašų Vladimiro Putino pažadą plėsti politinius, ekonominius ir karinius ryšius. Abu prezidentai tuomet paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo smerkiamas JAV „kišimasis į suverenių valstybių vidaus reikalus“. JAV ekonominis embargas Kubai, iš pradžių įvestas 1958 metais, o vėliau pratęstas, lieka galioti. Rusijai skaudžios JAV ir Europos Sąjungos sankcijos buvo įvestos dėl Krymo aneksijos ir paramos separatistams Rytų Ukrainoje. M. Diazas-Canelis antradienį turi išvykti iš Pchenjano. Jis dar lankysis Kinijoje, Vietname ir Laose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.