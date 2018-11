„Šiandien Kubos santykiai su JAV regresuoja. Po to, kai valdant (Baracko) Obamos administracijai prasidėjo santykių atkūrimo procesas, (atėjus Donaldo) Trumpo administracijai viskas pasisuko atvirkščiai“, – sakė jis per susitikimą Maskvoje su Rusijos Valstybės Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu. M. Diazas-Canelis pabrėžė, kad JAV prezidento D. Trumpo administracija sugriežtino Kubos blokadą ir jos finansinį persekiojimą, įvedė naujas varžomąsias priemones, kad amerikiečiai negalėtų lankytis saloje, o JAV kompanijos negalėtų turėti verslo reikalų su Kuba. „Jie grįžta prie Šaltojo karo retorikos naudojimo. Ši administracija labai dažnai skelbia grasinimus ir visokiausias priemones prieš Kubos revoliuciją“, – sakė M. Diazas-Canelis. Jis pažymėjo, kad Vašingtonas įvairiausiais būdais bando diskredituoti Kubą. Konkrečiai lyderis paminėjo neseniai JAV pareikštus kaltinimus Kubai dėl esą įvykdytų akustinių atakų prieš amerikiečių diplomatus. „Mes mokslo požiūriu įrodėme, kad tai neįmanoma... Ir imamės žingsnių, kad paneigtume šiuos melagingus pareiškimus“, – pabrėžė Kubos lyderis. M. Diazas-Canelis taip pat pažymėjo, kad Kuba tęs kovą su JAV administracija. „Jie niekada nesugebės mūsų palaužti ir mes nenusižengsime savo principams“, – sakė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.