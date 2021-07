Kuboje per beprecedenčius protestus žuvo žmogus, per 100 sulaikyta

Dalis sulaikytųjų antradienį dar nebuvo paleisti.

36 metų vyras, valstybinės naujienų agentūros įvardytas kaip Diubisu Laurencio Tejeda, žuvo pirmadienį per antivyriausybinį protestą Havanos pakraštyje, paskelbė Vidaus reikalų ministerija.

Ministerija pareiškė „gedinti“ dėl jo mirties, o naujienų agentūra pranešė, kad jis dalyvavo „neramumuose“.

Per istorines sekmadienio demonstracijas ir po jų sulaikytų asmenų giminaičiai ir draugai antradienį karštligiškai ieškojo informacijos apie jų buvimo vietą.

„Jį išsivedė iš namų surakintą antrankiais ir sumuštą, be marškinių, be kaukės“, – pasakojo 50 metų moteris, nenorėjusi nurodyti savo vardo. Ji atvyko į vieną iš sostinės policijos nuovadų pasiteirauti apie 21 metų sūnų.

„Išsivežė daug žmonių iš rajono – jaunų ir senų“, – sakė moteris, nuovadoje nieko nesužinojusi.

Kubos protestų „San Isidro judėjimas“ už žodžio laisvę („Movimiento San Isidro“, MSI) vėlai pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė 144 sulaikytų ar dingusių žmonių sąrašą.

Per spontanišką visuomenės pykčio protrūkį tūkstančiai kubiečių sekmadienį buvo išėję į dešimčių miestų gatves. Demonstrantai skandavo „Šalin diktatūrą“, o policija juos vaikė maždaug 40-yje skirtingų vietų.

Pirmadienį vakare Havanoje vėl susirinko maždaug 100 protestuotojų, šaukusių „Šalin komunizmą“.

Tokių mitingų šalyje nėra buvę nuo Kubos revoliucijos laikų. Jie kilo šaliai išgyvenant didžiausią per 30 metų ekonominę krizę, kai nuolat trūksta elektros, maisto ir vaistų. Be to, pastaruoju metu saloje pablogėjo padėtis dėl COVID-19.

Tačiau Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodriguezas antradienį paneigė, kad sekmadienį įvyko koks nors „socialinis maištas“, ir tvirtino, kad žmonės vis dar remia „revoliuciją ir savo vyriausybę“.