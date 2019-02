Kuboje – dideli pokyčiai: nauja Konstitucija ribos prezidentų kadencijas, leis privačią nuosavybę ir užsienio investicijas

Komisijos duomenimis, už naująją Konstituciją balsavo 86,8 proc. rinkėjų. „Ne“ jai tarė 9 proc. respondentų, sakė CEN pirmininkė Alina Balseiro. Likę balsai pripažinti negaliojančiais. Pirmininkės teigimu, savo balsą referendume atidavė 7,8 mln. rinkėjų iš 8 mln. Rinkėjų aktyvumas siekė 84 proc.

Naujoji Konstitucija, be kita ko, numato, kad prezidentas gali poste likti ne ilgiau kaip dešimt metų. Pirmą kartą nuo 1976-ųjų vėl įvedamos ministro pirmininko pareigybės. Tiesa, absoliuti Komunistinės partijos galia yra neliečiama - ji lieka vienintelė legali politinė jėga. Tekste išlieka ir komunistinės visuomenės siekis. Nauja Konstitucijoje yra privačios nuosavybės sąvoka. Be to, užsienio investicijos pripažįstamos svarbiu ekonomikos augimo veiksniu.

„Mes, kubiečiai balsuojame dėl naujosios konstitucijos, balsuojame už Lotynų Ameriką ir Karibus“, – atiduodamas balsą sakė prezidentas Miguelis Diazas-Canelis.

„Be to, balsuojame už Venesuelą, giname Venesuelą, nes Venesueloje sprendžiamas žemyno orumas“, – pareiškė jis.

M. Diazas-Canelis taip pat užsipuolė Čilės, Kolumbijos ir Paragvajaus prezidentus, kurie šeštadienį parėmė venesueliečių opozicijos lyderio Juano Guaido pastangas jėga įvežti į Venesuelą humanitarinę pagalbą per Kolumbijos sieną.

„Grupė prezidentų Kolumbijos pasienyje panašūs į klounus“, – teigė Kubos lyderis.

M. Diazas-Canelis socialiniame tinkle „Twitter“ vėliau parašė: „Imperija ir jų liokajai patyrė nesėkmę, bet imperija neatsisako savo planų. Tęskime kovą.“

Havana ragina tarptautinę bendruomenę paremti Kubos pietinę sąjungininkę, kuriai gresia tapti JAV „karinės agresijos“ auka.

Vadina farsu ir apgaule

Plebiscitas Kuboje surengtas JAV prezidentui Donaldui Trumpui praėjusią savaitę pareiškus, jog kairiųjų ideologija „miršta“.

Tačiau toks D. Trumpo pareiškimas tik paskatino kubiečius balsuoti už naująją konstituciją, patvirtinančią socializmo ir komunizmo esminį vaidmenį Kuboje, naujienų agentūrai AFP sakė analitikas Carlos Alzugaray.

„Daugelis jo citatas pamačiusių žmonių balsuos „už“, nes jie nori apginti savo nepriklausomybę nuo JAV grėsmės“, – teigė ekspertas.

Tuo metu JAV senatorius Marco Rubio, kurio tėvai yra gimę Kuboje, užsipuolė Havaną per „Twitter“.

„Vadinamasis „referendumas“ Kuboje yra dar vienas Kubos diktatūros manevras, kuriuo ji siekia išlaikyti valdžią savo rankose“, – parašė politikas.

„Surengtas plebiscitas yra tikras Komunistų partijos farsas ir apgaulė. #NeteisėtaKonstitucija“, – pridūrė jis.

Naujoji konstitucija, pakeisianti 1976 metais priimtą versiją, numato tam tikrą laisvosios rinkos ir privačių investicijų vaidmenį, bet tiktai prižiūrint Komunistų partijai.

Dokumente socializmas įtvirtinamas kaip šalies vienintelė ideologija, nors tokį žingsni kritikuoja Katalikų Bažnyčia.

Kubos uždraustoji opozicija, paprastai raginanti nedalyvauti balsavimuose ar gadinti biuletenius, šįkart agitavo balsuoti prieš naują pagrindinį įstatymą.

„Akivaizdu, kad tai yra ne tik „ne“ konstitucijai, tai – „ne“ režimui, siekiančiam amžinai išlaikyti valdžią savo rankose“, – AFP sakė disidentas Jose Danielis Ferreras.

Referendumo dalyviai turėjo du pasirinkimus: balsuoti už arba prieš naująjį konstitucijos tekstą.

„Du pasirinkimai: vienas – palankus režimui, o kitas – vienintelė galimybė žmonėms per daugelį metų pasakyti „ne“, – pridūrė J. D. Ferreras.