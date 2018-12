Kuba yra viena paskutiniųjų tai padariusių valstybių. Kubos valstybinio telekomo, turinčio monopolį šalies telekomunikacijų rinkoje, vadovė Mayra Arevich antradienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbė, kad kubiečiams nuo ketvirtadienio pradedamos teikti 3G mobiliojo ryšio paslaugos. Iki šiol Kuboje žmonėms buvo užtikrinama prieiga tik prie valstybinių elektroninio pašto paskyrų jų mobiliuosiuose telefonuose. Ši komunistinė sala užima vieną paskutiniųjų vietų pasaulyje pagal interneto naudojimą. Tačiau nuo 2014 metų, kai tuometinis JAV prezidentas Barackas Obana ir Kubos lyderis Raulis Castro paskelbė apie santykių atšilimą, šalyje prasidėjo sparti interneto plėtra. 2017 metais Kubos valdžia leido įsivesti internetą namuose, o parkuose ir aikštėse visoje šalyje buvo įrengta šimtai belaidžio interneto taškų.

