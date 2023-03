Remiantis portalo duomenimis, dronas „RQ-4 Global Hawk“ (šaukinys FORTE10) skrido Juodosios jūros link, tačiau jos akvatorijos nepasiekė. Bepilotis pakilo iš karinės oro bazės Sigonella, įkurtos netoli Italijos miesto Katanijos, ir dabar yra Rumunijos oro erdvėje. CNN anksčiau rašė, jog amerikiečių kariškiai nusiuntė naują bepilotį, kad apžiūrėtų ankstesnio bepiločio sudužimo vietą ir stebėtų Rusijos Federacijos (RF) karių, ieškančių „MQ-9 Reaper“ nuolaužų, veiksmus. Panašu, kad „RQ-4 Global Hawk“ skenavimo spindulio pakanka Rusijos veiksmams stebėti neįskrendant į Juodosios jūros akvatoriją. Šuo metu portale „Flightradar24“ bepilotį seka daugiau nei 7 tūkst. žmonių. Tuo metu CNN skelbia, kad JAV svarsto tolesnių žvalgybos operacijų naudojant dronus virš Juodosios jūros tikslingumą. Rusams numušus bepilotę skraidyklę „MQ-9 Reaper“, amerikiečiai nenutraukė dronų skrydžių virš Juodosios jūros, bet dabar kruopščiai parenka jų maršrutus ir stengiasi sumažinti eskalacijos su Rusija riziką, sakoma pranešime. JAV kariškiai lygina misijų naudojant bepiločius orlaivius pliusus ir minusus. Be to, pažymima pranešime, Jungtinės Valstijos turi ir alternatyvių priemonių žvalgybos duomenims rinkti, pavyzdžiui, palydovų šnipų. Antradienį Rusijos naikintuvas „Su-27“ numušė JAV droną „MQ-9 Reaper“, kuris vykdė žvalgybos misiją tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros. Rusai teigia neturį nieko bendra su bepilotės skraidyklės kritimu.

Copyright (c)2022 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

238 Pasidalino

Pasidalino









Nuorodos kopijavimas Krymo link JAV pasiuntė naują žvalgybinį bepilotį Nuoroda nukopijuota