Rusijos okupuoto Armiansko gyventojai, nukentėję nuo nuodingųjų medžiagų iš gamyklos „Krymo titanas“ patekimo į aplinką, skubiai palieka miestą, rašo naujienų agentūra UNIAN.

Žmones gaudo pervežėjai, o okupacinė valdžia katastrofos faktą ir toliau neigia.

Apie tai pasakojama „Obozrevatel“ medžiagoje. Pažymima, kad nors okupantai ir žadėjo dviem savaitėms sustabdyti gamyklos darbą, tačiau iš tiesų darbai ir toliau tęsiasi, kaip ir cheminių medžiagų išmetimas į aplinką.

Deterioration of ecological situation in northern #Crimea caused by leaks from chemical waste containers that got damaged by shelling during Russia’s military shooting drills nearby, Ukraine’s military intel says#Armyansk pic.twitter.com/O8wjDNgM5s— Tat Atfender (@TatAtfender) September 5, 2018

Rugsėjo 4-ąją iš Armiansko išgabeno moksleivius ir išvežiojo juos į sanatorijas, tačiau vaikams iš vaikų darželių autobusų nepakako. Mažylių tėvai socialiniuose tinkluose skundžiasi, kad kai kuriuose darželiuose vaikai buvo surinkti evakuacijai, tačiau paskui visus išsiuntė į namus.

Okupacinė valdžia tvirtina, jog Krymo šiaurėje nieko baisaus nevyksta, atsargiai vengdami žodžių „katastrofa“ ir „evakuacija“.

Ne visi įmonių vadovai Armianske pasirengę išleisti savo darbuotojus, kuriems su vaikais reikia į sanatoriją.

„Mano mamai vadovė sukandusi dantis atsakė: „Pasiimkite atostogų. Parduotuvė bet kokiu atveju dirbs“, – žurnalistams pasakojo Krymo gyventoja Jekaterina Slov.

Acid cloud in the #Crimea: residents complain of headache, cough and a sour taste in my mouth

In the Crimean city of Armyansk continues “#chemical attack”. Due to emissions of toxic substances... #Russia #pollution #CrimeanTitan https://t.co/bF0uHEHiml pic.twitter.com/hTO4lvLMEM— junia (@serenahrm) September 4, 2018

Gamyklos „Krymo titanas“ darbuotojai anonimiškai pranešė žurnalistams, kad atleisti nuo darbo juos gali tik jų pačių sąskaita.

Be to, ekologinė situacija mieste išlieka kritinė. Medžiagų išmetimas į aplinką tęsiasi, o miesto gyventojai į socialinius tinklus kelia rūgštinės rasos nuotraukas, kuri degina augmeniją ir rūdimis aptraukia metalus. Žmonės skundžiasi gleivinių uždegimu ir kosuliu.

Yellow substance falls from the air and coats objects in Armyansk, occupied Crimea. Russians "investigating". pic.twitter.com/GzsOEaFwMU https://t.co/teNaPrzF0u— Thomas Mutschler (@ThomasMutschler) August 28, 2018

Armiansko gyventojai ieško galimybių palikti nelaimės vietą. Socialiniuose tinkluose atsiranda skelbimų apie tai, kad miestiečiai skubiai ieško bet kokios gyvenamosios vietos Kryme, kad ten galėtų palaukti, kol situacija susitvarkys.

„Neįmanoma tiesiog išeiti į gatvę. Mes sėdime namuose ir ieškome vietos kažkur tolėliau Kryme, norime kuo greičiau išvažiuoti“, – pasakoja Armiansko gyventoja Viktorija S.

Армянск

Купол в пятнах и потускнел

фон еще православный вполне

катастрофичный pic.twitter.com/PQMV7ViqmU— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) September 5, 2018

Dar vienas vietos gyventojas Nikolajus Sviridovas leidiniui pasakojo, kad norinčių išvažiuoti iš miesto dabar ieško pervežėjai. „Dabar pervežėjai iš mūsų uždirba. Pabandėme iškviesti taksi, kad galėtume išvažiuoti bent jau į Simferopolį. Mums užgiedojo tokią kainą, jog teko šios minties atsisakyti“, – pasakojo N. Sviridovas.

Nuo katastrofos Krymo šiaurėje nukentėjo ir žemyninė Ukrainos dalis, ypač Kalančiako ir Preobraženskoje kaimai. Be to, Chersono pareigūnai neskuba su išvadomis, o rugsėjo 5-ąją iš Chersono atvykę gydytojai apžiūrėjo Preobraženskoje gyventojus ir pareiškė, kad jiems „alergija augalui ambrozijai“.

Armyansk: trees dropped the leaves after possible sulfur acid leak at "Titan" plant pic.twitter.com/KFsxjvny00 https://t.co/OYYhJBGfIu— Thomas Mutschler (@ThomasMutschler) August 28, 2018

Армянск

хим.атака продолжается!

Экологическая катастрофа на Севере Крыма никуда не делась!

Свежее

"Были на море в течение 3-х дней. Уезжая, закрыли окна в квартире. Стало ещё хуже с железом" pic.twitter.com/YgLaTfqp5u— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) September 6, 2018

„Matote, viso kaimo gyventojams išsivystė ūmi alergija ambrozijai, tiesiog visiems gyventojams“, – pokalbyje su žurnalistais piktinosi Mirno bendruomenės atstovas Andrejus Sučiokas. Jis taip pat patvirtino, kad „Krymo titanas“ ir toliau dirba.

„Niekas darbo nesustabdė, kaminai rūksta kaip rūkę ir toliau mus nuodija“, – teigė A. Sučiokas.

Pačioje gamykloje tvirtinama, kad vien gamybos sustabdymui reikalinga visa savaitė.

Kita Armiansko gyventoja Alla Novikova dar rugpjūčio 29 dieną socialiniuose tinkluose pasiskundė apie ant jos vaiko kūno pasirodžiusias įtartinas dėmes, dėl kurių vaikas negalėjo užmigti. Ligoninėje jai pasakyta, kad tai alerginė reakcija, nesusijusi su ekologine situacija.