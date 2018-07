Bausmę jis turės atlikti griežto režimo kolonijoje, paskelbė teisėjas Andrijus Palijus. Krymo aukščiausiasis teismas kaip laisvės atėmimo bausmės dalį užskaitė maždaug dvejus metus, kuriuos J. Panovas praleido tardymo izoliatoriuje. Šis Ukrainos Zaporožės srities gyventojas buvo pripažintas kaltu dėl ginklų ir šaudmenų neteisėto laikymo ir gabenimo, kėsinimosi vykdyti ginklų ir šaudmenų kontrabandą, rengimosi diversijai priklausant organizuotai grupei. J. Panovas savo kaltės nepripažino. Teismo sprendimas per 10 dienų gali būti apskųstas. Atsakovo advokatė Olha Dinzė sakė, kad gynyba teiks apeliaciją. Iš Enerhodaro kilęs J. Panovas anksčiau dirbo autobuso vairuotoju Zaporožės atominėje elektrinėje, dalyvavo kovos veiksmuose Rytų Ukrainoje. Kaip pranešė Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FST), 2016 metų rugpjūčio 7-8 dienomis tarnybos darbuotojai užkirto kelią keliems diversantų grupių bandymams patekti į Krymą iš Ukrainos teritorijos. Per tuos incidentus žuvo rusų karys ir specialiosios tarnybos darbuotojas. FST skelbė, kad J. Panovas dirbo Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdyboje, buvo vienas diversantų grupės lyderių. Iš pradžių jis duodamas parodymus pripažino kaltę, bet paskui pareiškė, kad padarė tai kankinamas. Ukrainos gynybos ministerija paneigė informaciją, kad Kryme buvo sulaikyta jos darbuotojų.

