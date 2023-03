Kryme surengta dronų ataka

Krymo administracijos vadovas Sergejus Aksionovas pirmadienį pareiškė, kad Džankojaus mieste sužeistas vienas žmogus. Krentančios nuolaužos apgadino namus ir maisto prekių parduotuvę. Džankojaus administracijos vadovo Igorio Ivino teigimu, parduotuvėje kilo gaisras. Buvo apgadintos elektros linijos. Tiksli žala kol kas nežinoma.

„Visi dronai buvo nutaikyti į civilinius objektus. Vienas dronas numuštas virš Džankojaus technikos mokyklos, jis nukrito teritorijoje tarp mokymo patalpų ir studentų bendrabučio, – „Telegramm“ kanale rašė I. Ivino patarėjas. – Netoliese nėra karinių objektų. Kiti (dronai) numušti gyvenamuosiuose rajonuose. Jie gabeno sprogmenis ir šrapnelius“.

Ukrainos vyriausybė spėja, kad miestas ir aplinkinės teritorijos yra didžiausia rusų karinė bazė Kryme. Kyjive Gynybos ministerijos karinė žvalgyba pranešė, kad ataka surengta prieš geležinkeliu gabenamas raketas. Jos esą sunaikintos. Taip tęsiamas „Rusijos demilitarizacijos“ procesas ir rengiamasi išvaduoti Krymą nuo rusų okupacijos. Rusijos pusė nepatvirtino, kad sunaikintos raketos.

Rusija raketas Juodosios jūros flotilei gabena sausumos keliu į karinius uostus. Be to, strategiškai svarbia geležinkelio linija rusų pajėgos okupuotose Chersono ir Zaporižios srityse aprūpinamos atsargomis.

Džankojuje jau praėjusių metų rugpjūtį būta smarkaus sprogimo amunicijos sandėlyje. Ir tada būta sužeistųjų. Tūkstančiai žmonių buvo nugabent į saugias vietas. Per turizmo sezono įkarštį teko kuriam laikui nutraukti traukinių eismą. Per Džankojų eina geležinkelio linija iš Maskvos per naująjį Krymo tiltą į pusiasalio sostinę Simferopolį.