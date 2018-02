Kruvinasis penktadienis: išpuolis Egipto mečetėje pareikalavo šimtų gyvybių

Valstybinė televizija nurodė, kad žuvo mažiausiai 235, sužeista apie 130 žmonių per šį išpuolį prieš maldininkus, susirinkusius į musulmonų pagrindines savaitines pamaldas. Ši ataka neturi precedento per ketverius islamo ekstremistų sukilimo metus.

Policija nurodė, kad ekstremistai atakavo al Raudos mečetę Bir al Abdo kaime, maždaug už 40 km į vakarus Šiaurės Sinajaus muchafazos sostinės Arišo.

Pasak pareigūnų, keturiais visureigiais atvažiavę vyrai susprogdino bombą ir pradėjo šaudyti į mečetėje susirinkusius maldininkus.

Kad žmonės negalėtų pabėgti, užpuolikai užtvėrė kelius mašinomis ir padegė jas.

Egipto prezidentūra paskelbė trijų dienų gedulą; prezidentas Abdel Fattah al-Sisi sukvietė saugumo ministrus aparti padėties ir veiksmų.

Kaire būstinę turinčios Arabų lygos vadovas Ahmedas Abul Gheitas pasmerkė šį „sukrečiantį nusikaltimą, kuris vėl rodo, kad Islamas nekaltas dėl tų, kurie laikosi ekstremistinės teroro ideologijos“, sakoma jo atstovo pareiškime.

Nuo 2013 metų, kai kariškiai nuvertė Musulmonų brolijos į valdžią iškeltą prezidentą Mohamedą Mursi, Egipte smarkiai pagausėjo ekstremistų grupuočių išpuolių prieš kariuomenę ir policiją.

IS sufijus laiko eretikais

Vyriausybė kovoja su džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) padaliniu Egipte, dažnai rengiančiu atakas Sinajaus pusiasalio šiaurėje.

Per IS išpuolius žuvo jau šimtai karių ir policininkų, taip pat su valdžia bendradarbiaujančių civilių. Puldinėjami ir sunitų islamo šakos sufijų pasekėjai bei krikščionys.

Tarp aukų buvo civilių ir mečetėje besimeldžiančių šauktinių.

Genties vadas ir beduinų sukarintos grupės, kovojančios su IS, lyderis naujienų agentūrai AFP sakė, kad mečetė yra žinoma, kaip sufijų susirinkimo vieta.

„Islamo Valstybės“ (IS) grupuotė laikosi puritoniško salafitų požiūrio, kad sufijai yra eretikai, nes siekia šventųjų užtarimo.

Džihadistai buvo anksčiau suėmę ir nukirsdinę galvą senyvo amžiaus sufijų lyderiui, apkaltinę jį magijos praktikavimu, draudžiamu Islamo. Džihadistai taip pat buvo pagrobę daugiau sufijų, kurie vėliau buvo paleisti, nes „atgailavo“.

