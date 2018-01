Per incidentą regiono pagrindinio miesto Ulan Udės, esančios maždaug už 4,4 tūkst. km į rytus nuo Maskvos, karinio miestelio mokykloje vienas devintokas apie 9 val. vietos (3 val. Lietuvos) laiku sviedė į klasę Molotovo kokteilį ir puolė ten buvusius septintokus bei mokytoją, nurodė Rusijos naujienų agentūros. Įvykio aplinkybės tebėra neaiškios - ankstesniuose pranešimuose sakoma, kad užpuolikų galėjo būti nuo vieno iki trijų. Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad užpuolikas buvo vienas. „Jis mėgino nusižudyti ir buvo hospitalizuotas“, - nurodė ji. Buriatijos teritorinio katastrofų medicinos centro atstovas naujienų agentūra „RIA Novosti“ sakė, kad per išpuolį nukentėjo septyni žmonės - 44 metų mokytoja ir šeši mokiniai. „Vienos 11-metės būklė labai sunki, ją dabar operuoja - galvos smegenų trauma. Dar vienai mergaitei amputuoti du pirštai, - nurodė pareigūnas. - Visi patyrė kirstinių ir durtinių sužalojimų.“ Buriatijos švietimo ministras Bairas Batarovas sakė „Interfax“, kad pamokos mokykloje buvo atšauktos. Pareigūnai pradėjo incidento tyrimą. Į mokyklą pasiųsta grupė psichologų, teikiančių pagalbą sukrėstiems moksleiviams, jų šeimų nariams ir pedagogams. Kirvis ir Molotovo kokteilis Rusijos tyrimų komiteto Buriatijos respublikos tarnyba pranešė, kad 9 klasės moksleivis su kirviu rankose įsiveržė į mokyklą ir puolė septintokus. Tada, pasinaudodamas buteliu, kuriame buvo degaus skysčio, jis padegė klasę. Šiuo metu tyrėjai aiškinasi nusikaltimo motyvus ir visas įvykio aplinkybes. Pradėta baudžiamoji byla pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 30 straipsnio 3 dalį ir 105 straipsnio 2 dalį (Dėl pasikėsinimo į dviejų ar daugiau asmenų gyvybę, įvykdyto mažamečių atžvilgiu). Internete jau atsirado klasėje nufilmuotas vaizdo įrašas. Iš jo matyti, kaip devintokas sukelia gaisrą ir kirviu puola vaikus. Įrašo kadruose – nuo lubų atitrūkęs tinkas, išstumdyti baldai, išmėtytos knygos. Nukentėjo septyni žmonės Iš pradžių vietinė žiniasklaida informavo apie tris per incidentą nukentėjusius moksleivius. Vienas iš jų, kaip buvo pranešta, dėl sunkios būklės buvo nugabentas į ligoninę. Remiantis tyrimo duomenimis, nukentėjusiųjų buvo keturi: trys mokiniai ir mokytoja. Tačiau teritorinio medicinos centro vadovas Viačeslavas Timkinas agentūrai TASS pranešė, kad per užpuolimą buvo sužaloti septyni asmenys – šešetas moksleivių ir viena moteris. Vieni sužalojimai rimtesni, kiti – lengvesni. Regiono sveikatos apsaugos ministras Dambinima Sambujevas pranešė, kad vaikai, nukentėję per Buriatijos mokykloje įvykdytą užpuolimą, patyrė kirstinių sužalojimų, o viena mergaitė neteko piršto. „Nukentėjusieji – trylikamečiai. Visi jie vienos klasės mokiniai. Vaikai patyrė ganėtinai rimtų sužalojimų. Tai kirstinės kirviu padarytos žaizdos. Nudegimų nenustatyta. Viena mergaitė neteko antro piršto. Vienas berniukas sužeistas į galvą, nugarą ir galūnes“, – nurodė D. Sambujevas ir patikslino, kad žuvusiųjų nėra.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.