Policija paskelbė apie incidentą Kongsbergo mieste į pietvakarius nuo sostinės Oslo apie 18.30 val. vietos laiku. Naujausiomis žiniomis, policija informavo, kad įtariamasis suimtas, o situacija jau yra kontroliuojama.

„Deja, galime patvirtinti, kad yra keli sužeisti ir, deja, keletas žmonių per šį įvykį žuvo“, – per spaudos konferenciją sakė vietos policijos pareigūnas Oyvindas Aasas.

„Šį aktą įvykdęs vyras buvo suimtas policijos ir, kaip rodo mūsų informacija, jis yra vienintelis susijęs asmuo“, – pridūrė pareigūnas.

Apie 18 val. 30 min. vietos (19 val. 30 min. Lietuvos) laiku keliose vietos įvykdytos atakos motyvai kol kas nežinomi, bet policija neatmetė, jog paskatos buvo teroristinės.

„Atsižvelgiant, kaip vystėsi įvykiai, savaime suprantama manyti, kad tai – teroristinė ataka, – sakė O. Aasas. – Sulaikytasis nebuvo apklaustas, tad per anksti ką nors kalbėti apie jo motyvus.“

Policija nurodė, kad įtariamasis buvo išvežtas į policijos nuovadą kaimyniniame Drameno mieste, bet daugiau detalių apie jį nepateikė.

„Kitų žmonių aktyviai neieškoma“, – sakė O. Aasas.

Televizija TV2 pranešė, kad vyras taip turėjo peilį ir kitų ginklų. Kai kurios žiniasklaidos priemonės skelbia, kad žuvusiųjų yra keturi.

Sužeistieji buvo išgabenti į ligoninę. Policija nepateikė nukentėjusiųjų skaičiaus ir nepranešė apie jų būklę.

Pareigūnų teigimu, įtariamasis buvo sučiuptas ir, atrodo, veikė vienas.

Taip pat anksčiau buvo informuota, kad pareigūnai aptvėrė keletą didelių teritorijų. Gyventojams buvo liepta likti namuose.

Įtariamasis dabar pristatytas į policijos nuovadą Drammeno mieste, pranešė policija.

Kaip rašoma CNN, paklaustas, ar situacija traktuojama kaip terorizmas, Norvegijos policijos atstovas spaudai sakė, kad „kol kas neaišku, dar anksti pasakyti“.

Kongsbergas yra 85 km (apie 53 mylių) į vakarus nuo sostinės Oslo.

Atakos buvo įvykdytos „didelėje teritorijoje“ Kongsberge, kur gyvena apie 28 000 žmonių.

Unni Grøndal, Oslo policijos atstovas spaudai: „Mes padedame su nacionalinės pagalbos ištekliais, tokiais kaip policijos sraigtasparniai, greitosios pagalbos būrio įgulos.“

