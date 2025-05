Krūmynų gaisrai netoli Jeruzalės iš esmės suvaldyti

Sh. Harushas sakė, kad ugniagesiai liks gaisro zonoje. Prieš tai pranešta, kad kovai su ugnimi, be kita ko, buvo pasitelkta 12 lėktuvų. Policijos vertinimu, ugnis pelenais pavertė 13 000 hektarų plotą.

Gelbėjimo organizacijos „Magen David Adom“ duomenimis, trečiadienį ligoninėse buvo gydomi 23 asmenys, daugiausiai – dėl apsinuodijimo dūmais ir nudegimų. Radijo stoties „Kan“ teigimu, nukentėjo 17 ugniagesių. Be ugniagesių su liepsnomis kovojo ir kariai. Be to, Izraelio vyriausybė paprašė pagalbos iš kitų Viduržemio jūros regiono šalių.