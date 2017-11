„Noriu pareikšti giliausią užuojautą generolo Slobodano Praljako šeimai“, – per spaudos konferenciją sakė Kroatijos ministras pirmininkas. „Jo veiksmas, kurio liudininkais, deja, visi šiandien tapome, daugiausia liudija gilią moralinę neteisybę šešių Bosnijos kroatų ir Kroatijos žmonių atžvilgiu“, – pažymėjo jis. 72 metų S. Praljakas buvo vienas iš šešių Bosnijos kroatų, kurių bausmes Hagoje posėdžiaujantis Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) trečiadienį paliko galioti. S. Praljako apeliaciją svarsčiusiems TBTBJ teisėjams paskelbus, kad jam paliekama galioti 20 metų laisvės atėmimo bausmė, jis piktai sušuko „ Praljakas – ne nusikaltėlis. Aš atmetu jūsų verdiktą!“ ir kažko išgėrė iš mažo rudo buteliuko. Nugabentas į ligoninę buvęs Bosnijos kroatų pajėgų vadas mirė.

