Splito miesto valdžia „barbarišku vandalizmu“ pavadino šį aktą, per kurį vyras išjudino paminklą garsiam kroatų pasipriešinimo pronacistiniam Kroatijos ustašių režimui lyderiui Rade Končarui. Išjudintas biustas nuvirto nuo postamento ir sulaužė vyro koją, rašo regioninis laikraštis „Slobodna Dalmacija“. Kai kurie socialinio tinklo „Twitter“ vartotojai šį incidentą pavadino paminklo kerštu. „Rade Končaras laužo fašistams kojas praėjus 76 metų po to, kai buvo jų nušautas“, – parašė centristinių pažiūrų politikas Krešo Beljakas socialiniame tinkle „Twitter“. „Protingas monumentas sulaužė fašistą Splite“, – jam paantrino kitas tviterio vartotojas. Kaip pranešė Splito ligoninės atstovai, per trečiadienio incidentą nukentėjusiam vyrui reikės operacijos. R. Končaras buvo garbinamas kaip Jugoslavijos didvyris, kovojęs su Kroatijos fašistine vyriausybe per Antrąjį pasaulinį karą. Italų pajėgos suėmė R. Končarą 1942 metais, kai jam buvo 31-eri, ir netrukus jam ir dar keliems jo bendražygiams komunistams buvo įvykdyta mirties bausmė. Sakoma, kad teisėjui paklausus, ar jis prašys malonės, R. Končaras atsakė: „Aš neprašysiu pasigailėjimo, nes pats jūsų nepasigailėčiau!“ Nuo 1991 metų, kai Kroatija iškovojo nepriklausomybę, šalyje buvo išniekinta keletas tūkstančių kroatų kovos su fašizmu paminklų. Kritikai kaltina Kroatijos valdžią, kad ji pro pirštus žiūri į vis ryškiau pasireiškiančią pronaciškos praeities nostalgiją. Nors vadinamoji ustašių Nepriklausoma Kroatijos Valstybė buvo nacių marionetė, išžudžiusi šimtus tūkstančių serbų, žydų, romų ir kitų žmonių, dabar kai kurie kroatai laiko juos valstybės tėvais.

