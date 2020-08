„Būtina rekordiniu tempu sudaryti vyriausybę ir nedelsiant pradėti įgyvendinti reformas“, - po paskyrimo kalboje per televiziją sakė M. Adibas. Be to, jis pažadėjo greitai paprašyti tarptautinės finansinės paramos Libanui.

Santykinai mažai žinomas 48-erių diplomatas poste pakeis ligšiolinį Libano premjerą Hasaną Diabą, kuris atsistatydino po daugiau kaip 180 gyvybių nusinešusio sprogimo. Šis sprogimas Libano sostinėje dar labiau paaštrino šalies ekonominę ir politinę padėtį.

M. Adibas nuo 2013 metų buvo Libano ambasadorius Vokietijoje. Politikos mokslus baigęs diplomatas laikomas artimu buvusio premjero Najibo Mikačio bendražygiu.

M. Adibą į premjero postą sekmadienį pasiūlė sunitai. Libano politinėje sistemoje aukščiausi šalies postai paskirstyti svarbiausioms religinėms grupėms. Prezidentas iki šiol visad yra krikščionis, premjeras – sunitas, o parlamento pirmininkas – šiitas.