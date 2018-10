Pasak Kremliaus, šie komentarai neprilygsta tiesioginiams kaltinimams. „JAV prezidentas nepareiškė jokių tiesioginių kaltinimų“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Televizijos „CBS News“ žurnalistas imdamas interviu iš D. Trumpo paklausė: „Ar sutinkate, kad Vladimiras Putinas yra susijęs su nužudymais? Su apnuodijimais?“ JAV prezidentas į tai atsakė: „Turbūt yra susijęs, taip.“ D. Peskovas sakė, jog bet kokiu atveju nėra pagrindo kaltinti Rusijos prezidentą. Rusija tvirtina, kad du vyrai, įtariami buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimu nervus paralyžiuojančia medžiaga, yra paprasti piliečiai. Kremlius smerkė bet kokius bandymus susieti šį išpuolį Anglijos Solsberio mieste su V. Putinu. „Negali būti jokių kaltinimų Rusijos prezidentui, kuriuos apskritai paremtų kokie nors argumentai, jau nekalbant apie įrodymus“, – pirmadienį sakė D. Peskovas. V. Putino atstovas paragino „būti lankstiems dėl lingvistinių ypatumų“, susijusių su interviu, kuriame D. Trumpas naudojo neužbaigtas frazes ir kartais buvo nesuprantamas. „Aš nespręsčiau, kad Trumpas „pripažino (Putino dalyvavimo) galimybę“, – sakė D. Peskovas. Tačiau jis sutiko su D. Trumpo pareiškimu, kad abiejų lyderių susitikimas Suomijoje liepos mėnesį buvo „labai sunkus“ kalbant apie aptartus santykių „dirgiklius“.

