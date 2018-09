„Kaip rodo mūsų karinių ekspertų informacija, šios tragedijos priežastis buvo tyčiniai izraeliečių pilotų veiksmai ir tai, be abejo, negali nekenkti mūsų santykiams“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Maskva teigia, kad Izraelio lėktuvai F-16, kurie rugsėjo 17 dieną smogė Latakijai Vakarų Sirijoje, vėliau tūpusiu rusų žvalgymo lėktuvu „Il-20“ pasinaudojo „kaip priedanga“, todėl į „Il-20“ pataikė Sirijos oro gynybos raketa. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu anksčiau pirmadienį paskelbė, kad Maskva per artimiausias dvi savaites perduos Sirijai modernių oro erdvės gynybos sistemų S-300. Jis pridūrė, kad Rusija taip pat pradės slopinti radarų ir palydovinės navigacijos signalus Viduržemio jūros rajone prie Sirijos, kur skraido bombardavimo misijas šioje šalyje vykdantys lėktuvai. „Svarbiausia, kad tai verčia Rusiją imtis papildomų veiksmingų priemonių dėl mūsų kariškių Sirijoje saugumo užtikrinimo“, – sakė D. Peskovas ir pridūrė: „Štai, tiesą sakant, pagal šią liniją ir buvo priimtas sprendimas, kurį šiandien paskelbė gynybos ministras Šoigu.“ Tuo pačiu Kremliaus atstovas pažymėjo, kad iki minimo lėktuvo numušimo ir 15 juo skridusių rusų kariškių žūties būtent su Izraeliu rusai pradėjo operatyvinį koordinavimą. „Žinote, kad Rusijos Federacijos santykiai su Izraeliu gana pažengę ir (kad) Izraelis yra pirmoji šalis regione, su kuria rusų kariškiai (prezidento Vladimiro) Putino ir (Izraelio premjero Benjamino) Netanyahu sprendimu pradėjo operatyvinį koordinavimą. Ir visa tai veikė iki tragedijos“, – sakė D. Peskovas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.