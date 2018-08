Sergejus Lavrovas nurodė, kad Rusija pakvietė Talibaną dalyvauti rugsėjo 4-ąją rengiamose derybose ir gavo teigiamą atsakymą. Jis išreiškė viltį, kad tos derybos bus „produktyvios“. S. Lavrovas sakė, kad Maskvos ryšiais su Talibanu siekiama užtikrinti Rusijos piliečių saugumą Afganistane ir paskatinti talibus liautis vykdžius priešišką veiklą bei įsitraukti į derybas su vyriausybe. Rusijos URM taip pat griežtai paneigė Afganistano ambasadoriaus Maskvoje Abdul Kayumo Kuchai (Abdul Kajumo Kučajaus) pareiškimą, esą Maskva tikisi panaudoti talibus kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“.

