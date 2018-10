„Remiantis informacija, kurią gauname iš savo kariuomenės, memorandumas įgyvendinamas, o kariuomenė patenkinta, kaip dirba turkų pusė“, – apie Maskvos ir Ankaros susitarimą sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Maskva šiame konflikte palaiko Sirijos režimą, o Ankara remia sukilėlius. „Žinoma, negalima tikėtis, kad viskas eitų sklandžiai be jokių kliūčių, tačiau darbas vyksta“, – pareiškė D. Peskovas. Šis susitarimas yra dalis žūtbūtinių pastangų apsaugoti Idlibą – paskutinę sukilėlių kontroliuojamą tvirtovę karo nuniokotoje Sirijoje, turinčią apie tris milijonus taikių gyventojų – nuo režimo puolimo. Pagal prieš beveik mėnesį Rusijos ir Turkijos sudarytą susitarimą dėl paliaubų Idlibo regione „radikalūs kovotojai“ turėjo iki spalio 15-osios pasitraukti iš numatytos demilitarizuotosios zonos tarp vyriausybės ir opozicijos pajėgų. Tačiau ši data atėjo ir praėjo, o kovotojai nepasitraukė, pranešė nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“.

