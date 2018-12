Kaip teigiama naujoje ataskaitoje JAV Senatui, Rusijos Sankt Peterburgo mieste įsikūrusios Rusijos Interneto tyrimų agentūros (IRA) – vadinamojo rusiškų interneto trolių fabriko – svarbiausias tikslas buvo pagilinti JAV visuomenės susiskaldymą ir įtikinti Demokratų partiją palaikančius rinkėjus, tarp jų ispanakalbius, jaunimą ir LGBTQ (lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir kitų seksualinių mažumų) atstovus, neiti prie balsadėžių, sakoma ataskaitoje. Tačiau išsami tūkstančių IRA reklamų ir pranešimų, socialiniuose tinkluose paskelbtų 2015–2017 metais, analizė parodė, jog itin daug dėmesio buvo skiriama siekiui išprovokuoti juodaodžių amerikiečių pyktį, kad rinkimų dieną jie liktų namuose. Pavyzdžiui, iš IRA sukurtos paskyros „Blacktivist“ buvo siuntinėjamos tokios žinutės apie demokratų kandidatę kaip „Hillary Clinton nerūpi jokios gyvybės. Hillary Clinton rūpi tik balsai.“ Iš kitos IRA paskyros, „Black Matters“, socialiniame tinkle „Facebook“ rašyta: „Farai žudo juodaodžius vaikus. Ar esate įsitikinę, kad jūsų sūnus nebus kitas?“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad ataskaita, kurią parengė Oksfordo universiteto Apskaičiuojamosios propagandos projekto darbuotojai ir socialinių tinklų specialistai iš kompanijos „Graphika“, yra „nesuvokiama“. „Joje reiškiami absoliučiai bendri kaltinimai, o kai kurie jų mums absoliučiai neaiškūs“, – žurnalistams sakė D. Peskovas. „Mums priekaištaujama, kad kažkas kritiškai vertina situaciją vienoje ar kitoje socialinėje sferoje Jungtinėse Valstijose, bet nepaaiškinama, kuo čia dėta Rusija“, – sakė jis ir pakartojo seną Rusijos poziciją, kad bet kokie tokio pobūdžio pareiškimai yra nepagrįsti. „Rusijos valstybė, Rusijos vyriausybė neturėjo ir neturi nieko bendra su jokiu kišimųsi, ypač nusakomu tokiais abstrakčiais žodžiais“, – pridūrė D. Peskovas. IRA, įkurtai kaip Rusijos socialinių tinklų propagandos įrankis, finansavimą teikė „Putino virėju“ vadinamas verslininkas Jevgenijus Prigožinas ir jo valdomos bendrovės. J. Prigožinas buvo taip pramintas, nes jo restoranuose Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą susitiko su užsienio svečiais. J. Prigožinas kartais net pats asmeniškai aptarnaudavo prezidentą ir jo svečius. Rusija kaltinama manipuliavusi 2016 metų JAV prezidento rinkimais per didžiulę propagandos kampaniją Donaldo Trumpo naudai. JAV tyrėjai aiškinasi įtariamą slaptą Rusijos agentų ir D. Trumpo kampanijos susimokymą.

