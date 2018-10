„Prezidentas spalio 4-ąją išvyksta į Indiją“, – žurnalistams sakė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas. Jis sakė, kad Rusijos prezidentas dalyvaus pasirašant tą susitarimą. „Kontrakto vertė bus daugiau kaip 5 mlrd. dolerių“, – nurodė J. Ušakovas. Rusija ištisus mėnesius derėjosi dėl „žemė–oras“ tipo ilgo nuotolio raketų S-400 pardavimo Indijai. Šis sandoris suerzino Indijos gynybos partnerį Vašingtoną, kuris norėjo, kad Delis atsisakytų rusiškų technologijų. Be to, vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas praėjusį mėnesį sakė, kad jei sandoris įvyks, JAV svarstys galimybę skelbti Indijai sankcijas. Indija leido suprasti, kad prašys Vašingtono neskelbti jai sankcijų, tačiau vienas amerikiečių pareigūnas praėjusią savaitę pabrėžė, kad nėra jokios garantijos, kad JAV tokį prašymą patenkins.

