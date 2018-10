Vladimiro Putino patarėjas užsienio politikos klausimais nurodė, kad Maskva ir Pchenjanas aptarinėja vizito laiką ir vietą. Susitarimas kol kas nepasiektas. J. Ušakovo pareiškimas pasirodė po to, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pasiuntinys Šiaurės Korėjai Stephenas Biegunas antradienį Maskvoje surengė derybas su Rusijos aukšto rango diplomatu. S. Biegunas ir Rusijos užsienio reikalų viceministras Igoris Morgulovas sutarė stiprinti diplomatines pastangas dėl priešpriešos su Šiaurės Korėja išsprendimo, nurodė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Šį mėnesį S. Biegunas su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo buvo nuvykęs į Pchenjaną aptarti D. Trumpo ir Kim Jong Uno antro susitikimo, kuris dar nesuplanuotas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.